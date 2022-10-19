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Волонтеры за год благоустроили сотни воинских захоронений и храмов в Беларуси

19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волонтеры со всей Беларуси привели в порядок мемориал на одной из самых крупных братских могил в Минске. Проект молодежный и благотворительный. За год волонтеры благоустроили несколько сотен памятных мест, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В порядок приводят мемориал на братской могиле на Восточном кладбище Минска. Помогают в уборке не только минчане. Виталина Авчинникова приехала из Могилевской области. Для нее это еще и семейная история.

«У меня воевал прадедушка, он погиб в Славгороде, на нашей территории. Хочу, чтобы наше поколение помнило и будущее поколение не забывало людей, которые отдали нам все», – сказала учащаяся школы №1 Славгорода Виталина Авчинникова.

Работа развернулась и в Храме всех Святых. Там заложено более 200 капсул с землей. Ее собрали с мест массовых захоронений и сражений времен Великой Отечественной войны – не только в Беларуси, но и в других странах. Теперь всю эту информацию можно найти по QR-коду.

«Крипта Храма-памятника станет 1129-м элементом, который пополнит мощную интерактивную карту, которая уже распространяется от Калининграда, Бреста, Минска до Владивостока», – отметил первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

Молодежь восстанавливает памятные места по всей Беларуси. Массовые захоронения воинов, мемориальные комплексы, храмы и церкви. Проект «Доброе сердце» – благотворительный. За год волонтеры благоустроили около 300 мест.

«Сейчас проект объединяет порядка 33 тысяч молодых людей в возраст от 14 до 31 года. Это школьники, студенты и работающая молодежь. Наша молодежь не допускает забвения истории и напоминает, что в каждом сердце белоруса, пускай даже юного, история очень важна», – отметила секретарь центрального комитета Белорусского республиканского Союза молодежи Александра Гончарова.

В братской могиле на столичном Восточном кладбище покоятся 190 воинов. Имена многих их них не известны до сих пор. Все погибли при освобождении Минска от фашистских захватчиков в 1944-м.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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В благотворительном проекте «Доброе сердце» участвуют школьники, студенты и работающая молодежь из разных регионов страны.
 
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