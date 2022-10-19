Александр Лукашенко встретился с философом Александром Дугиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с российским общественным деятелем Александром Дугиным, передает «МИР 24».

Говорили о Союзном государстве, об обстановке в мире и о национальной идее. Лукашенко признался, что его любимым предметом в вузе была философия. И беседа с Дугиным позволила в нее окунуться. Поделился президент и своим видением государственной идеологии.

«Вспомнить ту философию, которую я, марксистско- ленинскую, изучал. Вот время прошло, оказывается, ничего лучшего мы не создали. Это была система целая взглядов. Сегодня у нас этого нет. И правильно вы говорили про государственную идеологию, про идеологию вообще. Мне предлагали море идей, я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека. Что это за идея, которая не может завладеть массами? Пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Дугин, в свою очередь, поблагодарил президента за приглашение. И признался, что является поклонником того курса, который проводит белорусский лидер.

«Я искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности. И сегодня мы как раз, как вы сказали, спиной к спине. Все остальные оказались где-то либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашу славянскую, русскую, белорусскую идею вместе», – философ и общественный деятель Александр Дугин.

Общение Лукашенко и Дугина длилось больше двух часов.