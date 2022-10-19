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О чем пишут мировые СМИ: экономика США на пороге рецессии, дикие лошади на просторах Испании

19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономика США с вероятностью 100% впадет в рецессию в течение ближайших 12 месяцев. Такой прогноз дает Bloomberg. В основе прогноза – устойчиво высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и растущая геополитическая напряженность, следует из публикации. Предыдущий прогноз Bloomberg оценивал вероятность рецессии в США в 65%. Неделю назад президент США Джо Байден заявил, что рецессия в американской экономике маловероятна.

Дикие лошади, рыси и стервятники возвращаются в природу Испании. Проект восстановления дикой природы реализуется на Пиренейском нагорье к востоку от Мадрида на площади 850 тысяч гектаров, пишет The Guardian. Программа рассчитана на 20 лет. В рамках ее реализации на волю выпущено стадо тауро – крупного рогатого скота, выведенного для выполнения экологической роли зубра, и полудиких лошадей, в табуне которых уже родился первый жеребенок. Природную зону осваивают беркуты, стервятники, белоголовые сипы и филины, специалисты готовят в жизни на воле группу пиренейских рысей.

В Кыргызстане родился семимиллионный гражданин страны. Об этом сообщил кабинет министров республики, пишет Sputnik Кыргызстан. Ранее в Национальном статистическом комитете сообщили, что ожидают появления на свет семимиллионного жителя до 20 октября.

Специальная экономическая зона будет создана в Казахстане между Алматы и Конаевом. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает «Казахстанская правда». В Алматинской области доля обрабатывающей промышленности – одна из самых высоких в стране, и составляет 90%, отметил глава государства. Специальная экономическая зона для реализации перспективных проектов будет открыта на территории города-спутника Gate City, пояснил Токаев.

Белорусский хоккеист Егор Шарангович открыл счет очкам в новом сезоне НХЛ. Клуб «Нью-Джерси», за который выступает Шарангович, обыграл на своем поле «Анахайм» со счетом 4:2, сообщает БЕЛТА. В третьем периоде белорусский форвард отдал результативную передачу. В 76 играх прошлого чемпионата Национальной хоккейной лиги Шарангович заработал 46 (24+22) баллов.



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В Казахстане между Алматы и Конаевом будет создана специальная экономическая зона.
 
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