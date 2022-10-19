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О чем пишут мировые СМИ: экономика США на пороге рецессии, дикие лошади на просторах Испании
19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономика США с вероятностью 100% впадет в рецессию в течение ближайших 12 месяцев. Такой прогноз дает
Дикие лошади, рыси и стервятники возвращаются в природу Испании. Проект восстановления дикой природы реализуется на Пиренейском нагорье к востоку от Мадрида на площади 850 тысяч гектаров, пишет
В Кыргызстане родился семимиллионный гражданин страны. Об этом сообщил кабинет министров республики, пишет
Специальная экономическая зона будет создана в Казахстане между Алматы и Конаевом. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает
Белорусский хоккеист Егор Шарангович открыл счет очкам в новом сезоне НХЛ. Клуб «Нью-Джерси», за который выступает Шарангович, обыграл на своем поле «Анахайм» со счетом 4:2, сообщает
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В Казахстане между Алматы и Конаевом будет создана специальная экономическая зона.
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