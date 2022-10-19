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Белорусские депутаты взяли под контроль цены на лекарства
19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси депутаты взяли под контроль цены на лекарства. Накануне в стране ввели мораторий на их повышение. Стоимость медпрепаратов должны были заморозить на последнем значении. Сейчас рабочие группы проверяют аптеки, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Сейчас ситуация в экономике стабилизировалась. То же должно было произойти и с ценами на лекарства. В результате мониторинга депутаты выяснили: аптеки исправно вернули прежние ценники, а некоторые препараты стали дешевле.
Но не все продавцы оказались честными перед покупателями. По поручению президента в стране введен мораторий на повышение цен. Запрет касается всех товаров и услуг. Следить за его выполнением начали Комитет госконтроля и Генпрокуратура. Нашли уже больше 70 случаев необоснованно завышенных цен.
«Как правило,
За нарушения – строгие наказания: от приостановления деятельности до уголовных дел. Сейчас правительство продолжает собирать данные о ценообразовании в стране. Это необходимо, чтобы выработать новые меры для борьбы с инфляцией.
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Накануне в стране ввели мораторий на их повышение. Стоимость медпрепаратов должны были заморозить на последнем значении.
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