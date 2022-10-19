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Белорусские депутаты взяли под контроль цены на лекарства

19.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси депутаты взяли под контроль цены на лекарства. Накануне в стране ввели мораторий на их повышение. Стоимость медпрепаратов должны были заморозить на последнем значении. Сейчас рабочие группы проверяют аптеки, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Депутаты сравнивают цены. В списке мониторинга – самые ходовые лекарства: обезболивающие, жаропонижающие, таблетки от повышенного давления. В марте этого года из-за роста курса доллара они сильно подорожали.

«В тот период очень было заметно поднятие цен на лекарства для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это хронические заболевания. Это те лекарства, которые пьются каждый день на протяжении длительного времени. Такие пациенты сразу спохватились и пошли покупать наперед, потому что боялись резкого подъема цен. Этот подъем цен был, но потом он отрегулировался», – отметила заведующая аптекой Александра Лешкович.

Сейчас ситуация в экономике стабилизировалась. То же должно было произойти и с ценами на лекарства. В результате мониторинга депутаты выяснили: аптеки исправно вернули прежние ценники, а некоторые препараты стали дешевле.

«Стоимость очень ходовых препаратов, например, которые применяются у людей с повышенным артериальным давлением, снизилась на 17%. Цена на ходовых спазмолитиков снизилась на 10%. Были препараты, стоимость которых осталась на том же уровне», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Макарина-Кибак.

Но не все продавцы оказались честными перед покупателями. По поручению президента в стране введен мораторий на повышение цен. Запрет касается всех товаров и услуг. Следить за его выполнением начали Комитет госконтроля и Генпрокуратура. Нашли уже больше 70 случаев необоснованно завышенных цен.

«Как правило, предметом правонарушений являются социально значимые товары. Прежде всего, это продукты питания, бытовая химия и бытовая техника», – сказал заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси Сергей Авсиевич.

За нарушения – строгие наказания: от приостановления деятельности до уголовных дел. Сейчас правительство продолжает собирать данные о ценообразовании в стране. Это необходимо, чтобы выработать новые меры для борьбы с инфляцией.



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Накануне в стране ввели мораторий на их повышение. Стоимость медпрепаратов должны были заморозить на последнем значении.
 
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