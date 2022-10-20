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Беларусь ратифицировала соглашения ЕАЭС о таможенных пошлинах и проверках
20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ЕАЭС упростят систему оплаты таможенных пошлин, а порядок проверок упорядочат. Соответствующие соглашения сегодня ратифицировали сенаторы Совета Республики Беларусь, передает телеканал «МИР 24».
Упрощение транзита грузов – актуальный вопрос для всех стран ЕАЭС. Порядок проверок уплаты ввозных таможенных пошлин и механизм выявления нарушений выплат регламентируют, чтобы распределять суммы оперативно и эффективно.
Каждый день через белорусский участок таможенной границы в ЕАЭС въезжает более полутора тысяч грузовиков.
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Упрощение транзита грузов – актуальный вопрос для всех стран ЕАЭС.
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