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Беларусь ратифицировала соглашения ЕАЭС о таможенных пошлинах и проверках

20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ЕАЭС упростят систему оплаты таможенных пошлин, а порядок проверок упорядочат. Соответствующие соглашения сегодня ратифицировали сенаторы Совета Республики Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Упрощение транзита грузов – актуальный вопрос для всех стран ЕАЭС. Порядок проверок уплаты ввозных таможенных пошлин и механизм выявления нарушений выплат регламентируют, чтобы распределять суммы оперативно и эффективно.

«Что касается соглашений по уплате таможенных пошлин, по работе проверочных комиссий, то эти законы будут способствовать дальнейшей интеграции Евразийского экономического союза, углублению взаимосвязей тех стран, которые входят в состав этого союза», – сказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Карпицкий.

Каждый день через белорусский участок таможенной границы в ЕАЭС въезжает более полутора тысяч грузовиков.



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Упрощение транзита грузов – актуальный вопрос для всех стран ЕАЭС.
 
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