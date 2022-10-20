Беларусь ратифицировала соглашения ЕАЭС о таможенных пошлинах и проверках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ЕАЭС упростят систему оплаты таможенных пошлин, а порядок проверок упорядочат. Соответствующие соглашения сегодня ратифицировали сенаторы Совета Республики Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Упрощение транзита грузов – актуальный вопрос для всех стран ЕАЭС. Порядок проверок уплаты ввозных таможенных пошлин и механизм выявления нарушений выплат регламентируют, чтобы распределять суммы оперативно и эффективно.

«Что касается соглашений по уплате таможенных пошлин, по работе проверочных комиссий, то эти законы будут способствовать дальнейшей интеграции Евразийского экономического союза, углублению взаимосвязей тех стран, которые входят в состав этого союза», – сказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Карпицкий.

Каждый день через белорусский участок таможенной границы в ЕАЭС въезжает более полутора тысяч грузовиков.