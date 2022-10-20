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Огромная пробка образовалась на границе Беларуси с Литвой
20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пробка на границе. Чтобы попасть из Литвы в Беларусь, водители «легковушек» и дальнобойщики вынуждены ждать по несколько дней. С чем связаны такие задержки, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
50 метров за 3,5 часа. Очередь из авто на белорусско-литовской границе практически не движется. Вместо положенных 20 легковых авто в час литовцы пропускают 13. И это в будние дни. А по выходным цифра падает до двух машин в час. В одинаковых условиях все – и европейцы, и белорусы.
«На латвийской мы стояли, когда сюда заезжали, двое суток. То, что было в машине, то и кушаешь. Там ни воды горячей нельзя взять, например, кипяток или еще что-то, вообще ничего», – рассказали жители Германии Николай и Лидия.
В тяжелой ситуации оказались дальнобойщики. Олег везет товары для дома из Литвы в Беларусь. Правда, в кабине удобств немного – фура на пару дней превратилась в стационарную квартиру на границе.
«Бывает, и хлеба нет, и вода, бывает, заканчивается. Все бывает. На данный момент я еду в Беларусь. Я знаю, что там все есть. Все дешевое», – рассказал дальнобойщик Олег Александров.
Очереди на границе – это ответ на белорусский безвиз. За полгода без печати в паспорте в страну приехали больше 280 тысяч иностранцев. Нагрузка увеличилась. Белорусские пограничники соблюдают время оформления, но не могут пропустить к литовскому шлагбауму больше, чем та сторона готова принять.
Европейский ответ на гостеприимство: не только экономический, но и
Белорусские погрангруппы усилили контроль. Нагрузка увеличилась. Работать над охраной границ с ЕС Беларусь вынуждена самостоятельно. Один из общих проектов – центры для мигрантов – Евросоюз больше не финансирует.
Европейский забор, но уже свинцовый установлен и на белорусско-польской границе. И там от него уже страдают животные. Редкие звери могут исчезнуть.
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Чтобы попасть из Литвы в Беларусь, водители «легковушек» и дальнобойщики вынуждены ждать по несколько дней.
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