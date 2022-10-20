Огромная пробка образовалась на границе Беларуси с Литвой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пробка на границе. Чтобы попасть из Литвы в Беларусь, водители «легковушек» и дальнобойщики вынуждены ждать по несколько дней. С чем связаны такие задержки, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

50 метров за 3,5 часа. Очередь из авто на белорусско-литовской границе практически не движется. Вместо положенных 20 легковых авто в час литовцы пропускают 13. И это в будние дни. А по выходным цифра падает до двух машин в час. В одинаковых условиях все – и европейцы, и белорусы.

«На латвийской мы стояли, когда сюда заезжали, двое суток. То, что было в машине, то и кушаешь. Там ни воды горячей нельзя взять, например, кипяток или еще что-то, вообще ничего», – рассказали жители Германии Николай и Лидия.



«Нельзя так бесчеловечно. Потому что с людьми так нельзя общаться. Неважно, ты белорус, литовец, украинец или русский», – отметил житель Литвы Рамунас.

В тяжелой ситуации оказались дальнобойщики. Олег везет товары для дома из Литвы в Беларусь. Правда, в кабине удобств немного – фура на пару дней превратилась в стационарную квартиру на границе.

«Бывает, и хлеба нет, и вода, бывает, заканчивается. Все бывает. На данный момент я еду в Беларусь. Я знаю, что там все есть. Все дешевое», – рассказал дальнобойщик Олег Александров.

Очереди на границе – это ответ на белорусский безвиз. За полгода без печати в паспорте в страну приехали больше 280 тысяч иностранцев. Нагрузка увеличилась. Белорусские пограничники соблюдают время оформления, но не могут пропустить к литовскому шлагбауму больше, чем та сторона готова принять.



«Правительство им поставило задачу каждую машину, в том числе и легковую, оформлять не менее 20 минут. Это создает очереди и напряжение на нашей стороне», – отметил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Европейский ответ на гостеприимство: не только экономический, но и реальный забор. На белорусско-литовской границе колючая сетка. Она появилась, чтобы остановить поток мигрантов. Теперь же европейские пограничники, говорят их белорусские коллеги, выбрасывают через шипованную проволоку беженцев.



«Мы фиксируем случаи доставки беженцев из лагерей. Нередко сопредел выбрасывает на линию границы людей, нуждающихся в медпомощи. В текущем году мы пресекли более 1600 попыток», – рассказал пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Белорусские погрангруппы усилили контроль. Нагрузка увеличилась. Работать над охраной границ с ЕС Беларусь вынуждена самостоятельно. Один из общих проектов – центры для мигрантов – Евросоюз больше не финансирует.

Европейский забор, но уже свинцовый установлен и на белорусско-польской границе. И там от него уже страдают животные. Редкие звери могут исчезнуть.