В Беларуси — новая система регулирования цен: максимальные надбавки, согласование и ограничение бартера

Источник материала: ProBusiness



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Октябрь в Беларуси начался с моратория на повышение цен . Этого потребовал Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком на тему инфляции. Совет Министров сразу принял и опубликовал постановление, а следом появилась и директива № 10 «О недопустимости роста цен». Затем Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснения о применении постановления Совета Министров от 6 октября 2022 года № 669. И вот 19 октября утвердило новую систему регулирования цен. Позже было официально опубликовано постановление Совета министров от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен». Рассказываем, что закреплено в документе.

Первые комментарии правительства

Поздним вечером 19 октября в официального телеграм-канале правительства Беларуси появились первые комментарии по новому постановлению. Вот что, в частности, сообщалось:

— Вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные.

Системой предусматривается:

Для производителей — вводится согласование повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Для импортеров и торговли — установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней.

Ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами.

Запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

Отмечается, что для исполнения требований соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями — по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании.





Как будет происходить согласование цен

Предполагаем, что более подробные механизмы согласования цен появятся в ближайшее время. К примеру, Минский облисполком уже опубликовал порядок рассмотрения заявлений .

Но уже сейчас известно, что «согласование отпускных цен в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов, а для потребительских товаров со сроком хранения 30 дней и менее — не более 5 рабочих дней».

Цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с новым постановлением в течение 5 рабочих дней:

субъектами торговли — путем применения к цене приобретения потребительского товара оптовых надбавок, торговых надбавок (без учета оптовой надбавки), не превышающих указанных в приложении 1;

импортерами — путем применения надбавок импортера, не превышающих указанных в приложении 1.

В постановлении содержится перечень регулируемых потребительских товаров.

Комментарии представителей госорганов о ценообразовании

19 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» вышла программа «Экономическая среда» . Помощник президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил во время обсуждения:

«Это как холодный душ для нашего бизнес-сообщества. К сожалению, бизнес-союзы взяли себе за практику выхаживать и жаловаться на жесткие меры регулирования вместо того, чтобы самим организвать свое бизнес-сообщество и учитывая сигналы, которые поступали от правительства и, прежде всего, от главы государства, реагировать».

«Форватор будет определен с учетом интересов бизнеса. Потому что нет желания лишиться этого сегмента нашей экономической деятельности. Мы не можем обвинять бизнес в целом. Мы говорим, что некоторая часть бизнесов попыталсь воспользоваться ситуацией».

«Бизнес должен понимать, что, живя и работая в Беларуси, нужно соблюдать определенные правила. В том числе неписаные. Сейчас они будут зафиксированы».

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов высказался так:

«Мы много слышим о саморегулировании бизнеса, саморегулировании рынка, но этого почему-то не произошло. И роль бизнес-союзов должна была быть больше, они должны были давать больше аналитики, больше предложений».





«Самый главный механизм, который заложен в новом решении, это справедливое распределение доходной части по всей цепочке. Те нормы, которые заложены, позволят упорядочить распределение этой прибыли между субъектами хозяйствования. Четко будет определено, что производитель руководствуется рентабельностью. Есть необходимость повышать цены? Ты должен их согласовать с компетентным органом. У импортера уже не будет ценовой вакханалии („хочу 200%“, „хочу 300%“). Вот тебе конкретная импортная надбавка. И оптово-розничное звено тоже будет зафиксировано по всем товарам. Уже будет речь не об отдельных социально значимых товарах: все твоары попадают в эту категорию. Это позволит бороться с необоснованным посредничеством».

«Будет доведен показатель индекса в производстве по каждому виду экономической деятельности. И здесь уже соответствующее министерство, например промышелнности, будет контролировать возможность обоснованного роста цены с учетом того уровня инфляции, который доведен на следующий год — 7−8%. В следующем году это будет важный инструмент».

Председатель национального статистического комитета Инна Медведева считает:

«Вся работа нацелена на то, чтобы уровень жизни населения в Республике Беларусь не снижался».

«Отслеживаться будет вся цепочка: от производителя до розничной полки, конечного потребителя. И регулирование сегодня предлагается установить на всю цепочку, чтобы понимать, как каждый из участников этой цепочки себя ведет».

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