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О чем пишут мировые СМИ: Илон Маск против финансовой политики США, почта Беларуси – одна из лучших

20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Илон Маск раскритиковал финансовую политику США. Учетные ставки, вводимые Федеральной резервной системой Соединенных Штатов, слишком высоки, заявил предприниматель, чьи слова цитирует CNBC. «ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки», – сказал Маск. С начала года ФРС регулярно повышает ключевую ставку. Аналитики прогнозируют ее дальнейшее повышение до 4% годовых.

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