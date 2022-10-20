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О чем пишут мировые СМИ: Илон Маск против финансовой политики США, почта Беларуси – одна из лучших
20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Илон Маск раскритиковал финансовую политику США. Учетные ставки, вводимые Федеральной резервной системой Соединенных Штатов, слишком высоки, заявил предприниматель, чьи слова цитирует
Почта Беларуси признана одной из лучших в мире. Согласно отчету Всемирного почтового союза, Беларусь заняла 13 место в рейтинге среди 172 стран, поднявшись на позицию выше, чем в прошлом году, сообщает
Школьникам в Кыргызстане расскажут о жизни детей из блокадного Ленинграда. Проект «Маршрут памяти» стартовал в Бишкеке у памятника жертвам блокады Ленинграда, сообщает
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Лыжно-биатлонный комплекс построят в Казахстане по поручению президента страны.
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