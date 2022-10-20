О чем пишут мировые СМИ: Илон Маск против финансовой политики США, почта Беларуси – одна из лучших

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Илон Маск раскритиковал финансовую политику США. Учетные ставки, вводимые Федеральной резервной системой Соединенных Штатов, слишком высоки, заявил предприниматель, чьи слова цитирует CNBC . «ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки», – сказал Маск. С начала года ФРС регулярно повышает ключевую ставку. Аналитики прогнозируют ее дальнейшее повышение до 4% годовых.

Почта Беларуси признана одной из лучших в мире. Согласно отчету Всемирного почтового союза, Беларусь заняла 13 место в рейтинге среди 172 стран, поднявшись на позицию выше, чем в прошлом году, сообщает БЕЛТА . Беларусь получила оценку 100 баллов за показатель «Устойчивость». Лидером по надежности почты стал Сингапур, по актуальности – Австрия, по охвату – США.

Школьникам в Кыргызстане расскажут о жизни детей из блокадного Ленинграда. Проект «Маршрут памяти» стартовал в Бишкеке у памятника жертвам блокады Ленинграда, сообщает Sputnik Кыргызстан . Школьникам и студентам покажут детские дома, села, где жили во время войны эвакуированные в Иссык-Кульскую область дети, отметили в Кыргызском обществе блокадников Ленинграда. Участники акции посетят памятник Токтогон Алтыбасаровой, воспитавшей более 150 эвакуированных детей.

Лыжно-биатлонный комплекс построят в Казахстане. Обеспечить строительство в Жетысуской области современного лыжно-биатлонного комплекса поручил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, пишет «Казахстанская правда» . «Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области. Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны», – отметил глава государства.