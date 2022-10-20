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Лукашенко раскритиковал губернаторов за уборочную кампанию
20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рано расслабились – такой вывод сделал президент Беларуси по поводу
Особое предупреждение главам восточным регионов – Могилевской и Витебской областей – Александр Лукашенко высказал из-за срыва планов. Там отстает уборка льна и кукурузы. Несмотря на то, что предварительные итоги уборочной подведены, Лукашенко настаивает: кампания закончится тогда, когда с поля уйдет последний плуг.
Кроме того, на совещании у президента обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании. Его необходимо принять не позднее марта следующего года, заявил Лукашенко.
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Белорусский лидер считает, что главы регионов рано расслабились. Он потребовал собрать весь урожай.
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