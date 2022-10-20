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Лукашенко раскритиковал губернаторов за уборочную кампанию

20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рано расслабились – такой вывод сделал президент Беларуси по поводу уборочной кампании в республике. Александр Лукашенко раскритиковал губернаторов и потребовал собрать весь урожай, передает «МИР 24».

«Предупреждаю всех губернаторов от попыток что-то там в статистике не то что приукрасить, а из одной графы перенести в другую. Я вас категорически предупреждаю: здесь у вас ничего не получится. Все, что вы должны вспахать, вы это, пожалуйста, сделайте. Я вижу, что у вас какая-то «расслабуха» наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас такая-сякая, или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший», – подчеркнул белорусский лидер.

Особое предупреждение главам восточным регионов – Могилевской и Витебской областей – Александр Лукашенко высказал из-за срыва планов. Там отстает уборка льна и кукурузы. Несмотря на то, что предварительные итоги уборочной подведены, Лукашенко настаивает: кампания закончится тогда, когда с поля уйдет последний плуг.

Кроме того, на совещании у президента обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании. Его необходимо принять не позднее марта следующего года, заявил Лукашенко.



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Белорусский лидер считает, что главы регионов рано расслабились. Он потребовал собрать весь урожай.
 
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