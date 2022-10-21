Спрос на топливные пеллеты вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Удобно и недорого. В Беларуси растет спрос на топливные пеллеты. Это гранулы, которые не имеют примесей и почти не оставляют золы. Экотопливо популярно у потребителей и не затратно в производстве. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на заводе и погрелась у пеллетных котлов.

Собрать древесную щепу, убрать мусор, размолоть, высушить и спрессовать. Процесс производства пеллет несложный и полностью автоматизирован. Задача оператора – следить за датчиками.



«Если у меня где-то есть какая-то ошибка, что-то работает неправильно, я здесь все вижу. И потом принимаем какие-то решения, действия, чтобы все устранить. Сразу все у нас остановить не получится. Все поэтапно», – рассказал оператор пеллетного цеха Евгений Кроничев.

В год из хвойной щепы завод выпускает 30 тысяч тонн гранул. Производство безотходное. Раньше древесные остатки выбрасывали, а сейчас из них делают товар первого класса. Без примесей и с зольностью не больше процента. Именно поэтому пеллеты считают экологически чистым топливом.



«В последнее время в Республике Беларусь открывается большое количество данных предприятий. Потому что они с точки зрения экологичности и экономичности очень выгодны. Много людей переходит на пеллетные котлы», – отметил мастер пеллетного цеха Павел Вайнерович.

Топливо оценило и лесничество при лесхозе. Уже два сезона пользуется пеллетным котлом. Экономия существенная. И кочегары теперь не нужны: всю работу система выполняет сама.

«Мы засыпаем где-то раз в неделю по пять – шесть мешков. Ну мы заполняем полностью этот весь контейнер. Оно удобно, что пеллеты засыпал, и оно само автоматически регулирует, сколько ей надо подать, и температуру только выставляешь», – сказал работник Глинвинского лесничества Игорь Давыдович.

Ежегодно все больше белорусов переходят с дров на топливные пеллеты. Главный аргумент – сумма за отопительный сезон выходит вдвое меньше. Правда, с оговоркой: специальный котел стоит недешево, хоть и быстро окупается.

Добавим, что в Беларуси работает шесть цехов по производству пеллет.