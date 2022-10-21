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Спрос на топливные пеллеты вырос в Беларуси
21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Удобно и недорого. В Беларуси растет спрос на
Собрать древесную щепу, убрать мусор, размолоть, высушить и спрессовать. Процесс производства пеллет несложный и полностью автоматизирован. Задача оператора – следить за датчиками.
В год из хвойной щепы завод выпускает 30 тысяч тонн гранул. Производство безотходное. Раньше древесные остатки выбрасывали, а сейчас из них делают товар первого класса. Без примесей и с зольностью не больше процента. Именно поэтому пеллеты считают экологически чистым топливом.
Топливо оценило и лесничество при лесхозе. Уже два сезона пользуется пеллетным котлом. Экономия существенная. И кочегары теперь не нужны: всю работу система выполняет сама.
«Мы засыпаем где-то раз в неделю по пять – шесть мешков. Ну мы заполняем полностью этот весь контейнер. Оно удобно, что пеллеты засыпал, и оно само автоматически регулирует, сколько ей надо подать, и температуру только выставляешь», – сказал работник Глинвинского лесничества Игорь Давыдович.
Ежегодно все больше белорусов переходят с дров на топливные пеллеты. Главный аргумент – сумма за отопительный сезон выходит вдвое меньше. Правда, с оговоркой: специальный котел стоит недешево, хоть и быстро окупается.
Добавим, что в Беларуси работает шесть цехов по производству пеллет.
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Это гранулы, которые не имеют примесей и почти не оставляют золы. Экотопливо популярно у потребителей и не затратно в производстве.
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