ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спрос на топливные пеллеты вырос в Беларуси

21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Удобно и недорого. В Беларуси растет спрос на топливные пеллеты. Это гранулы, которые не имеют примесей и почти не оставляют золы. Экотопливо популярно у потребителей и не затратно в производстве. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на заводе и погрелась у пеллетных котлов.

Собрать древесную щепу, убрать мусор, размолоть, высушить и спрессовать. Процесс производства пеллет несложный и полностью автоматизирован. Задача оператора – следить за датчиками.

«Если у меня где-то есть какая-то ошибка, что-то работает неправильно, я здесь все вижу. И потом принимаем какие-то решения, действия, чтобы все устранить. Сразу все у нас остановить не получится. Все поэтапно», – рассказал оператор пеллетного цеха Евгений Кроничев.

В год из хвойной щепы завод выпускает 30 тысяч тонн гранул. Производство безотходное. Раньше древесные остатки выбрасывали, а сейчас из них делают товар первого класса. Без примесей и с зольностью не больше процента. Именно поэтому пеллеты считают экологически чистым топливом.

«В последнее время в Республике Беларусь открывается большое количество данных предприятий. Потому что они с точки зрения экологичности и экономичности очень выгодны. Много людей переходит на пеллетные котлы», – отметил мастер пеллетного цеха Павел Вайнерович.

Топливо оценило и лесничество при лесхозе. Уже два сезона пользуется пеллетным котлом. Экономия существенная. И кочегары теперь не нужны: всю работу система выполняет сама.

«Мы засыпаем где-то раз в неделю по пять – шесть мешков. Ну мы заполняем полностью этот весь контейнер. Оно удобно, что пеллеты засыпал, и оно само автоматически регулирует, сколько ей надо подать, и температуру только выставляешь», – сказал работник Глинвинского лесничества Игорь Давыдович.

Ежегодно все больше белорусов переходят с дров на топливные пеллеты. Главный аргумент – сумма за отопительный сезон выходит вдвое меньше. Правда, с оговоркой: специальный котел стоит недешево, хоть и быстро окупается.

Добавим, что в Беларуси работает шесть цехов по производству пеллет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это гранулы, которые не имеют примесей и почти не оставляют золы. Экотопливо популярно у потребителей и не затратно в производстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Экономику на паузу мы не ставили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2022
Mir24.TV Belarus
21.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика