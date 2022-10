«Чисто по олдскулу». Как в Витебске открыли компьютерный клуб а-ля 2000-е и от клиентов нет отбоя

Источник материала: ProBusiness



Сергей Михайлов. Фото: Олег Климович, probusiness.io

Знаете, какое сейчас самое популярное место в Витебске у парней 30+? Нет, не ночной клуб, не кальянная, не спорт-бар. Как только в городе открыли олдскульный компьютерный клуб BaZa, сюда пошли городские геймеры. Время здесь будто отмотано назад: «лупатые» мониторы (оказывается, они еще не все на свалках) и культовые игры конца 1990-х — начала 2000-х. Одного зала уже не хватает, вскоре хозяева хотят открыть второй. Как заработать на ностальгии и очаровании прошлого, читайте в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Кажется, мы попали в «машину времени» — и она перенесла нас лет на 20 назад. Ряд компьютеров вдоль стен. Приглушенный свет. И тишина. Иногда ее нарушают чей-то возглас или крепкое словцо — с десяток парней рубятся в… старый добрый Counter Strike 1.6.





— Сегодня людей пока мало, — встречает нас на ресепшн соучредитель и идейный вдохновитель проекта Сергей Михайлов. — Будний день, семь часов вечера — это для нашего заведения очень рано. Обычно народ собирается попозже. И больше всего клиентов, конечно же, в пятницу и выходные. Хотя, по правде, когда у нас самое пиковое время, даже сложно сказать. Бывает, воскресенье — плохое, не очень прибыльное, а понедельник — очень хороший. И наоборот. Но зал никогда не бывает пустым.

Вообще, конечно, компьютерных клубов сейчас много, но они все «заточены» под подростков, под молодежь. А у нас основной контингент — люди взрослые, 30+. То есть ребята, которым в 2000-х было 13−18 лет. Взрослые дети, я их так называю.





«Это первый в Беларуси ретро компьютерный клуб с той самой атмосферой из 2000-х»

Самому Сергею — 30. Рассказывает, что вся его жизнь так или иначе связана с компьютерами:

— Занимался разработкой сайтов, работал программистом в гимназии. То есть знаю про компьютеры, как мне кажется, все.

Однажды за дружескими посиделками пришла идея открыть в городе олдскульный компьютерный клуб.

— Я, моя жена Анастасия и наши друзья Артем и Екатерина Боровик думали: чем бы заняться, чтобы было интересно и нам, и людям. У Боровиков уже было несколько магазинов, у нас с Настей тоже есть сторонний доход. Поэтому компьютерный клуб в стиле 2000-х мы открывали даже не для бизнеса, а из интереса. Пойдут или не пойдут люди в такое винтажное заведение, мы не знали. Но, по сути, ничем не рисковали. И народу понравилось! Мы рады вдвойне, что с идеей не прогадали.





Название клуба — BaZa — родилось быстро. Точнее, всплыло из прошлого:

— Мы все с Югов (восемь «спальных» микрорайонов на юго-востоке Витебска. — Прим. «Про бизнес»). И в нашем детстве, мне лет 14 тогда было, на улице Воинов-интернационалистов, недалеко от костела, находился знаменитый клуб «База». Он был мегапопулярный, мы все туда ходили! И, можно сказать, там выросли. Мы просто зависали на этой «Базе». Да чего уж скрывать, и уроки прогуливали. И вечно искали деньги на «стрелялки». Некоторые пацаны тогда даже научились зарабатывать, чтобы не клянчить на свое хобби у родителей.





Пик популярности таких компьютерных клубов пришелся где-то на 2005 год. Потом они стали закрываться. Последним, кажется, в 2010-м, в Витебске перестал работать «Зодиак» на проспекте Фрунзе. Тоже культовое место!

Вот мы и решили воссоздать ту самую атмосферу, с теми самыми компами, с теми самыми играми. Чисто по олдскулу!

«70−80% клиентов рубятся в Counter Strike 1.6»

Сергей говорит, что клуб «с играми из 2000-х» в Беларуси — первый.

— В мае подобный клуб открылся в Питере. Но, честное слово, мы не копировали их идею. Разговоры про такой клуб в Витебске вели с друзьями еще с зимы. В итоге наш получился даже масштабнее, чем питерский.





За посетителями, говорит основатель клуба, очень интересно наблюдать.

— Клиенты — люди разных профессий: кто-то строитель, кто-то — водитель маршрутки, кто-то работает на заводе… Есть завсегдатаи: они у нас через день точно. Есть большая компания друзей: если приходит, то играет максимально долго. И видно, что людям все по кайфу: их объединяет «контра» 1.6, они пришли окунуться в молодость, у них ностальгия. Бывает, кстати, что отцы приводят сюда сыновей: мол, посмотри, как играли в моем детстве. И сидят, играют вместе.

Есть и иностранцы: интересные ребята, студенты. Как-то пришли втроем. Назавтра, смотрю, уже вчетвером. Потом — впятером. В итоге собралась компания из восьми человек.





Среди посетителей встречаются и супер крутые профи! Я и сам иногда играю. Но это такие лютые ребята, что с ними играть невозможно — я просто школьник, если сравнивать.

В основном в клуб приходят парни. Девушки тут нечастые гостьи.

— Но, как правило, это феерические девчонки, играют круто! Они наряду с пацанами зависали в компьютерных клубах в 2000-х. Ну или играли дома. А сейчас могут себе позволить сходить и в клуб, так как уже зарабатывают и ничего не стесняются.





Самая востребованная игра — Counter Strike 1.6.

— Наверное, 70−80% клиентов в нее и рубятся. Игре уже более 20 лет, выросло уже новое поколение геймеров, но это же классика, и она любима до сих пор. Другие игры тоже старые, им по 20−25 лет. Перечислять можно долго: Quake 3, Call of duty, GTA 3, Vice City, SanAndres, Serious Sam 2, Max Pane, Doom 3, Half-life, Need for Speed Underground, Most Wanted, FlatOut 2, ReVolt, Warcraft 3 (Dota), «Дальнобойщики-2», «Как достать соседа», «Мархун». и т.д.

«Нашли помещение — и через месяц уже открыли клуб»

Сергей и Артем — компаньоны в равных долях. ИП оформлено на жену Сергея Анастасию. Михайлов теперь и сам удивляется, как оперативно они стартанули:

— События развивались нереально быстро! Мы с ребятами нарисовали будущий клуб в голове — и тут же начали искать помещение. Требования были такие: центр города, нежилое здание, площадь — примерно 40 «квадратов». И что вы думаете? За полсуток, в 2 часа ночи, нашли через интернет такое помещение в бизнес-центре, утром уже его смотрели и общались с арендодателем, через месяц — открыли клуб. За аренду платим около $ 300 в месяц.





Помещение не требовало ремонта, но работы внутри все же хватило:

— Артем и Екатерина больше отвечали за мебель и обустройство интерьера, я за техническую часть. Настройка такого количества компьютеров — не самое простое дело. Здесь по потолку идет более 100 метров проводов. Нужно было провести сеть, соединить каждый компьютер в «свечу», установить игры. Кажется, мелочь — счетчик: сколько у человека денег на балансе и сколько времени ему осталось играть, но все это тоже нужно было настроить. Поэтому дней за десять до открытия клуба тут пришлось и дневать, и ночевать.

Альфа Банк помогает развивать бизнес белорусов не только финансовыми инструментами — мы организовываем образовательные встречи для начинающих предпринимателей и профи, которые хотят углубить знания в маркетинге, SMM, HR. Нам не важно, в каком банке вы обслуживаетесь, — на семинарах в Альфа Бизнес Хабе ждут каждого, кто готов идти вперед. Менеджмент, маркетинг, продажи, бухгалтерское и правовое законодательство — на семинарах и конференциях всегда обсуждают актуальные темы. Встречи проходят в оффлайне в Альфа-Бизнес Хабе и онлайн. Еще мы создали образовательный YouTube-канал , где собрали экспертизу белорусских и зарубежных экспертов. Регистрируйтесь в Клубе Клиентов, бронируйте места на семинарах в Альфа-Хабе и подписывайтесь на наш канал. Альфа Банк для способных на большее.

Сейчас в зале 17 компьютеров. Сначала поставили 13.

— Какую-то часть клуба занимала зона отдыха, оформленная под квартиру с ретро обстановкой: там находились советский телевизор, диван с ковром, телефон с диском для набора номера. Но вскоре мы поняли, что это клиентов не цепляет — и вместо всего этого нужно срочно добавлять компьютеры — и мы поставили еще четыре. Есть еще приставки Sega и XBox 360.

Обустройство одного посадочного места в клубе обошлось примерно в $ 200.

— Мебель, столы и стулья — что-то новое, что-то покупали на интернет-барахолке. А вот с раритетной техникой было сложнее. В Витебске нашли только 9 «лупатых» мониторов, остальные привозили из разных городов. Орша, Могилев, Минск — пришлось поездить. Что-то покупали в разборе, складывали из комплектующих. Интересно, что многие мониторы одинаковые, прямо один в один. «Вам, наверное, их из какой-то школы списали», — предположил наш клиент. Но нет, они приобретены у разных людей.





При этом «железо» в компьютерах поновее: тут нет ни одного системного блока, который не потянул бы современную игру.

— Решили, что компьютеры будут не самые навороченные, а так — середнячок для нашего времени. Но к современным играм мы точно не придем, пусть клиенты не беспокоятся. Только олдскул — такая наша политика.

Старт бизнеса компаньонам обошелся приблизительно в $ 20 000.

— Когда сумма перевалила за $ 2000, мы с компаньоном перестали считать. Текущие траты — на аренду помещения и коммуналку, плюс оплата услуг аутсорсных программиста и бухгалтера. Пока, конечно, ни о какой даже текущей окупаемости говорить нельзя — только строить оптимистичные планы.





На продвижение клуба владельцы пока не потратили ни рубля.

— Мы открылись 31 августа, в последний день лета. Это была среда, середина недели, но открытие получилось очень крутым! Хотя мы никого даже особо не приглашали: ни потенциальных клиентов, ни прессу, ни блогеров. Просто каждый из нас запостил сториз: приходите, новое классное место, компьютеры с играми в этот день бесплатные. И людей собралось столько, что было не протолкнуться! Про нас написали местные паблики, а потом включилось сарафанное радио.





Вскоре BaZa собирается расширяться.

— За стеной — такое же помещение, интересной формы: треугольник без угла. И тоже в 40 «квадратов». Мы уже договорились, что через месяц его арендуем. Уберем между залами стенку, сделаем лаунж-зону, поставим еще порядка 10 компьютеров, еще одну игровую приставку. Второй зал будет работать и ночью, планируем проводить турниры по компьютерным играм. Верим, что такой досуг и в 2020-х будет очень востребованным.

Читайте также