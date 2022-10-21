Лукашенко: Экономику на паузу мы не ставили

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь не ставила экономику на паузу. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент рассказал, как продолжат контролировать цены в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Лен и кукуруза убраны не везде, сроки нарушены. Затягиваются и другие полевые работы. Неожиданно для участников Александр Лукашенко добавил темы для совещания. Критика в адрес губернаторов – за бесхозяйственность. Особое внимание – к востоку и северу Беларуси.

«Я вижу, что у вас какая-то расслабуха наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас такая-сякая, или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший. Поэтому встряхнитесь. У нас на некоторых сельхозпредприятиях говорят: «А у нас выходной с середины пятницы до середины понедельника». Три дня считай. У них в Витебске выходной. Озимые не досеял, а у них выходной. Зимой будем отдыхать», – заявил Лукашенко.

В экономике мелочей не бывает. Цены в стране растут в том числе из-за отсутствия дисциплины на местах, уверен Лукашенко. До сегодняшнего дня в Беларуси действовал мораторий на подорожание товаров. И президент объясняет: речь не о заморозке цен, а о системе контроля над ними. Это экзамен для правительства на ближайшее время, который пока «завален».

«Больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех: производителей, оптовиков и розничной торговли. В основу концепции контроля и регулирования цен должно быть положено что, Николай Геннадьевич? Справедливость должна быть, а не себестоимость! Только в экономике нет такого понятия «справедливость». Но в жизни людей, в головах людей справедливость всегда должна присутствовать. А если вы хотите быть богаче, сокращайте себестоимость», – отметил президент.



Указал президент и на другую несправедливость. В то время как владельцы торговых сетей получают «бонусы» за принятый товар и нескромные зарплаты, их сотрудники работают за копейки.

«90 тысяч получает в месяц! А контролер-кассир у него в магазине сколько получает? 600-700 долларов? Не, рублей. Это вообще недопустимо. Я даже слышать это не должен. Что это за деньги 600 рублей? Где эта справедливость?», – заявил Лукашенко.

Основной темой совещания стал новый управляющий орган в стране – Всебелорусское народное собрание. Конституция наделила его широкими полномочиями: участвовать в создании законов и даже объявлять импичмент президенту. Для полноценной работы народного вече создают правовую основу. Закон необходимо принять не позднее марта следующего года.

«ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и гражданского общества. Вместе можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации. Собрание – опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться государственные органы. Поэтому у ВНС должны быть не только полномочия, определенные Конституцией, но и другие. Основной закон это позволяет», – сказал Лукашенко.

В документе пропишут требования к делегатам, механизмы их работы, состав и максимальное количество – 1200 человек. Но главное – не цифры, а паритет. Собрание станет «срезом» всего белорусского общества.

«Это вообще элемент народной демократии. Это такой уникальный опыт в истории нашей правовой. Субъекты гражданского общества сами будут напрямую уже выдвигать своих представителей в высший орган, который будет принимать государственные решения», – рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая.



Обновят в стране и Избирательный кодекс. Выборы по новым правилам пройдут уже в 2024 году. И эта кампания станет масштабной: единый день голосования назначен за депутатов всех уровней и сенаторов.



Единый день голосования назначен на 25 февраля. А ровно через два месяца к работе приступит Всебелорусское народное собрание.