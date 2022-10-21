Погода в СНГ: сезон дождей в Казахстане и первый снег в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следующая неделя в Московском регионе пройдет без дождей, но с заморозками. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Казахстан



В Казахстане – сезон дождей. В четырех областях объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, снег и гололед. На юге – в Кызылординской области и Семее – сильные порывы ветра. На севере и западе страны – туман и осадки. Только на юго-востоке солнечно, около 20 градусов тепла.



Жители Мангистауской области обратили внимание на обмеление Каспийского моря . Уровень воды упал больше, чем на полтора метра. Впервые за много лет смотровая площадка оказалась на берегу. Специалисты связывают это с сокращением притока воды из Волги и Урала. Ученые полагают, что к концу столетия уровень моря понизится еще на десяток метров.

Армения



В Армении температура воздуха опустилась почти на 10 градусов. В столице в пятницу плюс 15. По прогнозам синоптиков, весь день будет дождь. На север страны ночью пришли первые заморозки.



В Ширакской области выпал первый снег. Жители активно делятся кадрами в соцсетях. Пока все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Водителям рекомендуют сменить шины на зимние, чтобы не попасть в ДТП.

Кыргызстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

Рекомендации врача