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Погода в СНГ: сезон дождей в Казахстане и первый снег в Армении
21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следующая неделя в Московском регионе пройдет без дождей, но с заморозками. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
Казахстан
Армения
Кыргызстан
В Бишкеке тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до отметки в 21 градус. Дождей не ожидается. Почти такая же погода стоит на северо-западе республики.
Беларусь
В пасмурную погоду в Минском зоопарке альпака по кличке Каштан заботится о своих соседках по вольеру – козочках. Когда начинается дождь, прогоняет их под навес. Каштан приехал в столичный зоопарк два года назад. Освоился на новом месте и заработал авторитет.
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В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, снег и гололед.
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