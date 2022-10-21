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Погода в СНГ: сезон дождей в Казахстане и первый снег в Армении

21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следующая неделя в Московском регионе пройдет без дождей, но с заморозками. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – сезон дождей. В четырех областях объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, снег и гололед. На юге – в Кызылординской области и Семее – сильные порывы ветра. На севере и западе страны – туман и осадки. Только на юго-востоке солнечно, около 20 градусов тепла.

Жители Мангистауской области обратили внимание на обмеление Каспийского моря. Уровень воды упал больше, чем на полтора метра. Впервые за много лет смотровая площадка оказалась на берегу. Специалисты связывают это с сокращением притока воды из Волги и Урала. Ученые полагают, что к концу столетия уровень моря понизится еще на десяток метров.

Армения

В Армении температура воздуха опустилась почти на 10 градусов. В столице в пятницу плюс 15. По прогнозам синоптиков, весь день будет дождь. На север страны ночью пришли первые заморозки.

В Ширакской области выпал первый снег. Жители активно делятся кадрами в соцсетях. Пока все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Водителям рекомендуют сменить шины на зимние, чтобы не попасть в ДТП.

Кыргызстан

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В Бишкеке тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до отметки в 21 градус. Дождей не ожидается. Почти такая же погода стоит на северо-западе республики.

Там сейчас начался сбор облепихи. После похолодания ягоды становятся вкуснее и полезнее. В Таласской области они растут на территории самой большой березовой рощи в Центральной Азии. Ее площадь – 170 гектаров. Сборщики совмещают приятное с полезным – собирают урожай и наслаждаются пейзажем.

Беларусь

В Минске воздух прогреется всего до плюс семи градусов. В столице Беларуси облачно, но осадков сегодня синоптики не прогнозируют. Выходные же будут дождливыми. Без зонта на прогулку лучше не выходить.

В пасмурную погоду в Минском зоопарке альпака по кличке Каштан заботится о своих соседках по вольеру – козочках. Когда начинается дождь, прогоняет их под навес. Каштан приехал в столичный зоопарк два года назад. Освоился на новом месте и заработал авторитет.



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Теги: Минск
 
 
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В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, снег и гололед.
 
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