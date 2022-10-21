Лукашенко ознакомился с новинками белорусского военпрома

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые образцы военной техники оценил президент Беларуси Александр Лукашенко. Последние разработки военпрома показали на полигоне в Брестской области, передает «МИР 24».

Среди них беспилотник «Миротворец» полностью белорусского производства , вертолет «Хантер» – из комплектующих Союзного государства.

«В сфере защиты мы, конечно, лидеры в мире. И это не менее важно, чем иметь беспилотники, которые умеют наносить удары. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны от беспилотников и других воздушных целей. То, что мы могли сделать за это время, все системы доработаны, работают неплохо. Будем работать дальше, но спрос уже на них большой», – отметил президент Беларуси.

Некоторые образцы уже состоят на вооружении армии и пограничников, часть из них тестируют. Александр Лукашенко заявил: в Беларуси пересмотрят подходы к оснащению вооруженных сил. Курс на оптимизацию и при этом эффективность, и упор на оборону.