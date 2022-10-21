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Генпрокуроры Беларуси и России обсудили в Бресте противодействие экстремизму

21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральные прокуроры Беларуси и России обсудили в Бресте противодействие экстремизму и другим основным угрозам, передает телеканал «МИР 24».

«Внешние силы как в России, так и в Беларуси активно пытаются воздействовать на независимую политику наших стран. Всеми способами пытаются расшатать ситуацию, породить очаги межнациональных и межрелигиозных конфликтов. В эту деструктивную деятельность активно вовлекается молодое поколение. Используется интернет и современные средства коммуникации», – сказал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Генеральные прокуроры подвели итоги совместной работы. Ведомства двух стран оперативно обмениваются информацией о подозреваемых. За последнее время из России выданы семь белорусов, которых обвиняют в преступлениях, связанных с экстремизмом. Беларусь, в свою очередь, направила российским коллегам пять уголовных дел.

По итогам заседания стороны подписали план совместных мероприятий Генеральных прокуратур Беларуси и России на следующий год.



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Теги: Брест
 
 
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В деструктивную деятельность активно вовлекается молодое поколение, подчеркнул генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
 
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