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Генпрокуроры Беларуси и России обсудили в Бресте противодействие экстремизму
21.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генеральные прокуроры Беларуси и России обсудили в Бресте противодействие экстремизму и другим основным угрозам, передает телеканал «МИР 24».
Генеральные прокуроры подвели итоги совместной работы. Ведомства двух стран оперативно обмениваются информацией о подозреваемых. За последнее время из России выданы семь белорусов, которых обвиняют в преступлениях, связанных с экстремизмом. Беларусь, в свою очередь, направила российским коллегам пять уголовных дел.
По итогам заседания стороны подписали план совместных мероприятий Генеральных прокуратур Беларуси и России на следующий год.
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В деструктивную деятельность активно вовлекается молодое поколение, подчеркнул генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
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