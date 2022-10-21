День отца впервые отмечают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День отца отмечают в Беларуси. Праздник официально утвердили только в этом году. Теперь свой день есть не только у матерей. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская расскажет подробнее.

Разбил коленку, залез на крышу, напугал соседского кота. Быть папой двух сыновей для Ильи Михальченко непросто. Детей воспитывает в одиночку – дома мужская компания. Старшему 12 лет, младшему – шесть. Мамы не стало несколько лет назад.

«Выбора у меня не было. Я не могу сказать, как я вливался. Жена уже заболела, болезнь проявилась во время беременности, и к моменту, когда Захар родился, она уже боялась брать его в руки. И получается так, что заботу о нем я начал с момента его рождения», – вспоминает отец-одиночка Илья Михальченко.

Спокойствие и внимание – рецепт отцовства. Быть за двух родителей привык быстро. Постирать, приготовить, сделать домашние задания и сходить на родительское собрание – почти все обязанности на папе. Справляться помогают дедушка с бабушкой и сами дети.

«Папа для меня все значит, играет огромную роль в моей жизни. Обычно мы помогаем папе тем, что вот в доме убираемся. Летом бабушке по огороду помогаем, дедушке – что-то во дворе сделать, комнату какую-нибудь переделать», – говорит старший сын Тимофей Михальченко.

«Помогал делать беседку, делать веранду, а больше я ничего не помню, чтобы я помогал. А, ну да, я еще хлеб делаю», – делится младший сын Захар Михальченко.

Активные папы страны объединяются в клубы отцов. Вместе организовывают досуг для детей: ходят в походы, занимаются спортом. А сегодня в Минске прошел Форум отцов . Для глав семей – диалоговые площадки. Как быть хорошим папой? На этот вопрос отвечали все вместе.

«Отцы на всю страну заявили, что они тоже активные участники нашего общества, активные участники в жизни и в воспитании наших детей. Я воспитываю двоих детей: девочку и мальчика. Помимо родных детей, у меня есть также на сегодняшний день 101 подопечный, они тоже являются моими детьми, у которых я являюсь опекуном, поэтому роль многодетного отца знаю не понаслышке», – говорит директор детского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития Андрей Жданович.

Своей истории у праздника пока нет. В этом году в стране День отца проходит впервые. А семь дней назад белорусы отмечали День матери. Неделю между двумя праздниками объявили неделей родительской любви.