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Головченко: В ЕАЭС проделана большая работа для снятия барьеров в торговле

22.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны ЕАЭС проделали большую работу для снятия барьеров и ограничений в торговле, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает БЕЛТА.

«Да, препятствия еще остаются. Но проделана очень большая работа. Мы расчищаем те завалы, которые во многом образовались не потому, что страны вводят какие-то новые барьеры, а из-за того, что национальное законодательство не совпадало с законодательством союза», – сказал Головченко в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.

Он отметил, что со своей стороны Беларусь предпримет все необходимые меры для решения этих вопросов.

Также премьер-министр Беларуси заявил, что был достигнут существенный прогресс в создании равных условий хозяйствования в ЕАЭС.

«Мы добились существенного прогресса в создании равных условий хозяйствования в ЕАЭС, в том числе это и устранение существующих барьеров во взаимной торговле. Считаю, что пройден большой путь», – сказал Головченко.

Заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе проходит сегодня в Ереване.



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Об этом премьер-министр Беларуси заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.
 
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