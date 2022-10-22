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Головченко: В ЕАЭС проделана большая работа для снятия барьеров в торговле
22.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны ЕАЭС проделали большую работу для снятия барьеров и ограничений в торговле, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает
«Да, препятствия еще остаются. Но проделана очень большая работа. Мы расчищаем те завалы, которые во многом образовались не потому, что страны вводят какие-то новые барьеры, а из-за того, что национальное законодательство не совпадало с законодательством союза», – сказал Головченко в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Он отметил, что со своей стороны Беларусь предпримет все необходимые меры для решения этих вопросов.
Также премьер-министр Беларуси заявил, что был достигнут существенный прогресс в создании равных условий хозяйствования в ЕАЭС.
«Мы добились существенного прогресса в создании равных условий хозяйствования в ЕАЭС, в том числе это и устранение существующих барьеров во взаимной торговле. Считаю, что пройден большой путь», – сказал Головченко.
Заседание
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Об этом премьер-министр Беларуси заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.
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