ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылся Международный турнир по художественной гимнастике

22.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В соревнованиях примут участие именитые белорусские и российские грации. С открытия турнира – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

В этом году турнир проходит в новом формате. В зачет каждой из команд пойдут результаты трех спортсменок разных возрастных категорий. Причем из разных регионов. Так, впервые в команду победителей могут попасть сразу и белорусские, и российские гимнастки.

Этот вариант командного первенства исключительно белорусское новшество. В мире такого формата нет.

«Это добавляет интереса и хочется поддерживать всех гимнасток. Ведь борьба непредсказуема. Конечно, волнение присутствует. Сегодня первый день соревнований, еще нечего оценивать, судить строго не будем. Довольна выступлением, пойду работать на завтра», – сказала бронзовый призер олимпийских игр в Токио-2020 Алина Горносько.

В качестве главного судьи соревнований первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач.

«Команда состоит из трех возрастных групп: сеньорка, одна юниорка и одна преюниорка. Вчера состоялась жеребьевка этих команд. Каждая гимнастка в своей возрастной группе вытягивала сама лично тот цветок и ту команду, в которой она сегодня выступает. Команды мы называли различными цветами. Дети цветы нашей жизни», – объяснила олимпийский призер Игр в Сеуле-1988 Марина Лобач.

К выступлению в Минске успела восстановиться титулованная российская спортсменка Ирина Анненкова. Полугодовой перерыв из-за травмы дал о себе знать. Ошибки в выступлении были. Но для нее эти соревнования – контрольная тренировка перед Кубком России.

«Большой перерыв, долго не выступала. Связываю с этим. Хотелось вообще, в принципе, почувствовать новую программу на ковре. В тренировочном зале – это одно, а выступление – это другое. Рада, что в обруче получилось показать постановку. В мяче – пока нет, но будем работать над этим», – призналась мастер спорта России международного класса Ирина Анненкова.

В командном первенстве выступят 17 команд. В многоборье – все гимнастки.

В соревнованиях участвует 110 спортсменок. Результаты многоборья и командного первенства подведут в субботу, индивидуальных упражнений – в воскресенье.

Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач проводится в 19-ый раз.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В качестве главного судьи соревнований выступает первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко: В ЕАЭС проделана большая работа для снятия барьеров в торговле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2022
Mir24.TV Belarus
22.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика