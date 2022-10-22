В Минске открылся Международный турнир по художественной гимнастике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В соревнованиях примут участие именитые белорусские и российские грации. С открытия турнира – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

В этом году турнир проходит в новом формате. В зачет каждой из команд пойдут результаты трех спортсменок разных возрастных категорий. Причем из разных регионов. Так, впервые в команду победителей могут попасть сразу и белорусские, и российские гимнастки.

Этот вариант командного первенства исключительно белорусское новшество. В мире такого формата нет.

«Это добавляет интереса и хочется поддерживать всех гимнасток. Ведь борьба непредсказуема. Конечно, волнение присутствует. Сегодня первый день соревнований, еще нечего оценивать, судить строго не будем. Довольна выступлением, пойду работать на завтра», – сказала бронзовый призер олимпийских игр в Токио-2020 Алина Горносько.

В качестве главного судьи соревнований первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач.

«Команда состоит из трех возрастных групп: сеньорка, одна юниорка и одна преюниорка. Вчера состоялась жеребьевка этих команд. Каждая гимнастка в своей возрастной группе вытягивала сама лично тот цветок и ту команду, в которой она сегодня выступает. Команды мы называли различными цветами. Дети цветы нашей жизни», – объяснила олимпийский призер Игр в Сеуле-1988 Марина Лобач.

К выступлению в Минске успела восстановиться титулованная российская спортсменка Ирина Анненкова. Полугодовой перерыв из-за травмы дал о себе знать. Ошибки в выступлении были. Но для нее эти соревнования – контрольная тренировка перед Кубком России.

«Большой перерыв, долго не выступала. Связываю с этим. Хотелось вообще, в принципе, почувствовать новую программу на ковре. В тренировочном зале – это одно, а выступление – это другое. Рада, что в обруче получилось показать постановку. В мяче – пока нет, но будем работать над этим», – призналась мастер спорта России международного класса Ирина Анненкова.

В командном первенстве выступят 17 команд. В многоборье – все гимнастки.

В соревнованиях участвует 110 спортсменок. Результаты многоборья и командного первенства подведут в субботу, индивидуальных упражнений – в воскресенье.

Международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач проводится в 19-ый раз.