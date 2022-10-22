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Белорусским бизнесменам объяснили, как будет работать новый принцип регулирования цен
22.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ввели новый принцип регулирования цен. Как он будет работать, импортерам и представителям бизнеса разъяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, передает «МИР 24».
«Если субъект одновременно импортирует товар и продает его в розничном торговом объекте, тогда можно прибавлять надбавку импортера. Она компенсирует затраты по импорту. И надбавку розничную. Она компенсирует затраты по рознице. Но особо подчеркну: это можно делать, если в рамках одного субъекта хозяйствования реализуются товары именно в розницу», – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.
На сайте министерства разместили онлайн-анкету. Работает и прямая линия. Постановление правительства по
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Постановление правительства по регулированию цен в Беларуси действует с 19 октября.
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