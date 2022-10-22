Белорусским бизнесменам объяснили, как будет работать новый принцип регулирования цен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ввели новый принцип регулирования цен. Как он будет работать, импортерам и представителям бизнеса разъяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, передает «МИР 24».



Самый частый вопрос – перечень товаров, которые попали под регулирование, и максимальная торговая надбавка на продукт. В министерстве также разъяснили, как должны действовать импортеры.

«Если субъект одновременно импортирует товар и продает его в розничном торговом объекте, тогда можно прибавлять надбавку импортера. Она компенсирует затраты по импорту. И надбавку розничную. Она компенсирует затраты по рознице. Но особо подчеркну: это можно делать, если в рамках одного субъекта хозяйствования реализуются товары именно в розницу», – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.