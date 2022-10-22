ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусским бизнесменам объяснили, как будет работать новый принцип регулирования цен

22.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ввели новый принцип регулирования цен. Как он будет работать, импортерам и представителям бизнеса разъяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, передает «МИР 24».

Самый частый вопрос – перечень товаров, которые попали под регулирование, и максимальная торговая надбавка на продукт. В министерстве также разъяснили, как должны действовать импортеры.

«Если субъект одновременно импортирует товар и продает его в розничном торговом объекте, тогда можно прибавлять надбавку импортера. Она компенсирует затраты по импорту. И надбавку розничную. Она компенсирует затраты по рознице. Но особо подчеркну: это можно делать, если в рамках одного субъекта хозяйствования реализуются товары именно в розницу», – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.

На сайте министерства разместили онлайн-анкету. Работает и прямая линия. Постановление правительства по регулированию цен в Беларуси действует с 19 октября. Эксперты заявили, что новый документ не нарушает правила, принятые в ЕАЭС.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление правительства по регулированию цен в Беларуси действует с 19 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: В Беларуси все будет демократичнее, чем когда-нибудь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2022
Mir24.TV Belarus
22.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика