Спрос на отечественную резину для авто вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вырос спрос на отечественную резину для авто. Каждая третья шина на рынке – местного производства. Популярен товар и в странах СНГ, особенно сейчас – в предзимний период , передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Диаметр шин, состав резины и рисунок протектора. На этапе проекта шина проходит сотни виртуальных тестов, чтобы сразу увидеть слабые места и поменять дизайн без траты сырья. На это уходит не меньше года.



«Мы исследуем мировые тенденции в проектировании шин, следим за мировыми трендами и всегда основываемся на самых лучших их решениях. И не только их. В последнее время мы принимаем и сами решения. У нас уже наработана хорошая база», – рассказал главный конструктор шин Евгений Керножицкий.

После утверждения проекта – стадия производства. Готовую резину вместе с другими элементами превращают в шину. Заготовку отправляют в специальный пресс. Он соединит все детали воедино и придаст форму колеса. Такой процесс ежедневно проходят 12 тысяч шин.



«У каждой массовой шины своя конструкция в зависимости от предназначения. Само производство одной шины занимает порядка 20 минут. Это если убрать все операции по перемещению полуфабрикатов. Для каждой массовой модели автомобиля найдется свой аналог», – сказал главный инженер завода массовых шин Дмитрий Лапташ.

На заводе производят и самые большие шины в СНГ. Такие модели предназначены для крупных самосвалов, например, таких, как БелАЗ . Самые большие модели – около четырех метров в высоту, вес они должны выдерживать не маленький: от 100 тонн.



«В 650 раз больше резины уходит, чем для маленькой шины. Главные требования для этой шины – это ее прочность. Выдерживание больших температур», – рассказал исполняющий обязанности главного инженера завода сверхкрупногабаритных шин Андрей Киселев.

Каждую шину обязательно проверят на прочность и качество. Из партии возьмут несколько образцов для особых испытаний – 15 суток непрерывной езды по гладкой и неровной поверхности, езда с удвоенной нагрузкой и маневренность на поворотах.



«Все испытания, которые определяют долговечность и работоспособность шины, направлены на то, чтобы сымитировать дорожные испытания и повседневную эксплуатацию шины, что позволяет подтвердить ее качество для дальнейшей реализации», – рассказал начальник аппаратуры сертификационных и стендовых испытаний шин Максим Манько.

С конвейера завода сходит больше четырех миллионов шин в год. В планах продолжить наращивать объемы. Благодаря санкциям удается завоевывать и свой рынок.



«На внутреннем белорусском рынке мы достаточно хорошо приросли в этом году – плюс 25% относительно 2021 года. Мы видим потенциал, чтобы чуть ли не каждая вторая шина у нас была белорусская. Пока наша доля – 32%, то есть каждая третья шина», – отметил начальник управления маркетинга производства Андрей Каноник.

Активно «переобуваются» в белорусский аналог и за рубежом. 60% продукции уходит на экспорт. Основные партнеры – Россия и другие страны СНГ. Треть всего сырья в белорусских шинах – отечественного производства.