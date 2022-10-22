Лукашенко: В Беларуси все будет демократичнее, чем когда-нибудь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все будет демократичнее, чем когда-либо. Так оценил Александр Лукашенко формирование структуры власти по новой Конституции . Президент ответил на вопросы журналистов во время посещения полигона в Брестской области, сообщает «МИР 24».

Основной закон наделяет Всебелорусское народное собрание широкими полномочиями. Делегаты будут принимать участие в создании законов. Но в обществе появились сомнения: насколько сейчас, учитывая напряженную мировую обстановку, необходимо распределять власть. Лукашенко заверил: никакой децентрализации нет и быть не может.

«Всебелорусское народное собрание будет заниматься только стратегией и контролем над исполнением этой стратегической задачи. Поэтому как был президент главой государства, так он и останется. Мы демократизируемся в том плане, что Верховный и Конституционный суды, ЦИК из-под президента выведены во Всебелорусское народное собрание. Чтобы не было никаких намеков, что, допустим, ЦИК посчитал не так или судьи от кого-то зависимы и прочее. Вы там не увидите, что Лукашенко чего-то будет назначать. Всебелорусское народное собрание – высший орган представительной власти. Исключительно выборным путем все будет осуществлено», – пояснил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Что касается президентских выборов – по новой Конституции все остается по-прежнему. Главу государства будет избирать народ.