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Выпуск удобрений из опавшей листвы наладили в Беларуси
22.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наладили выпуск удобрений из опавшей листвы. В тонкости процесса вникала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
У Андрея Медведского в кузове осень. Мужчина на загрузке листьев с раннего утра. Чтобы собрать ценный груз с улиц города, ежедневно совершает пять-шесть рейсов.
«Аврал начинается, когда, конечно, листва летит. Порядочно получается, в районе 100 кубов на одну машину выходит», – рассказал водитель компании по обращению с отходами Андрей Медведский.
«Сырье после дробления закладывается в бурты для компостирования, где процесс компостирования происходит при температуре от 60 до 80 градусов», – рассказал начальник центра по переработке отходов Геннадий Лавренчик.
Активное время реализации компоста – весна и осень. Весной для подпитки почвы перед посадками, осенью – для восстановления земли после сбора урожая. Главный бонус – это чистый город.
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Каждую партию компоста тщательно проверяют на соответствие всем требованиям. Продукт должен содержать фосфор, калий, азот, кальций и ряд микроэлементов.
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