Выпуск удобрений из опавшей листвы наладили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наладили выпуск удобрений из опавшей листвы. В тонкости процесса вникала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

У Андрея Медведского в кузове осень. Мужчина на загрузке листьев с раннего утра. Чтобы собрать ценный груз с улиц города, ежедневно совершает пять-шесть рейсов.

«Аврал начинается, когда, конечно, листва летит. Порядочно получается, в районе 100 кубов на одну машину выходит», – рассказал водитель компании по обращению с отходами Андрей Медведский.



Насколько активен листопад, есть ли осадки – коммунальные службы учитывают каждый погодный нюанс. Он зачастую непредсказуем: бывает и так, что сезон сбора листвы затягивается до зимы.



«Мы вывозим листву на участки переработки и в пургу, и в снегопад. Там она компостируется», – рассказал начальник участка вывоза отходов Владимир Третьяк.



Ранее листья сгребали в кучи и сжигали или захоранивали на полигонах. Сейчас это запрещено: гниющая листва выделяет метан – газ, разрушающий озоновый слой. Нашли иной способ утилизации: теперь опавшие листья превращают в ценный ресурс.

«Сырье после дробления закладывается в бурты для компостирования, где процесс компостирования происходит при температуре от 60 до 80 градусов», – рассказал начальник центра по переработке отходов Геннадий Лавренчик.



Стволовая древесина и сучья, ветки и пни, трава и листва – в переработку идет все. На выходе минские озеленители получают органическое удобрение высокого качества и используют его для нужд столицы.



«Используется как удобрение для обогащения почв в городе, для молодых посадок и зеленых насаждений. Ежемесячно принимаем порядка трех тысяч кубических метров листвы, которая будет заложена в бурты. Через месяцев пять-шесть мы получим готовый компост», – рассказал начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.

Активное время реализации компоста – весна и осень. Весной для подпитки почвы перед посадками, осенью – для восстановления земли после сбора урожая. Главный бонус – это чистый город.



Каждую партию компоста тщательно проверяют на соответствие всем требованиям. Готовый продукт должен содержать фосфор, калий, азот, кальций и ряд микроэлементов.