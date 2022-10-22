Лукашенко ознакомился с новинками военпрома

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь пересмотрит подходы к оснащению армии. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области. Репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Полины Срибненко.

Машина, которая думает. Беспилотный авиакомплекс «Хантер» оснащен нейросетью и оптикоэлектронной системой разведки. Легкий и маневренный. Испытания образца закончат к Новому году.

Комплектация «Хантера» – белорусско-российская. А этот «Миротворец» – полностью отечественная разработка. От корпуса до программного обеспечения. Некоторые из беспилотников, которые показали президенту, уже находятся на вооружении армии.

Внимание сегодня не только на технологии, но и на медицину. Президент проверил даже жгуты из индивидуальных аптечек.

Белорусская армия проходит очередной этап модернизации. И беспилотники, как и другие разработки, нужны в первую очередь для разведки и обороны.

«Защита, здесь мы, конечно, лидеры в мире. И это не менее важно, чем иметь вот такие беспилотники, которые умеют наносить удары. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны от беспилотников и других воздушных целей. То, что мы могли сделать за это время, все системы доработаны», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Еще один акцент – на оптимизацию. Оснащать армию планируют экономично, но эффективно.

«Военные выкатили план этот до 30-го года на миллиарды долларов. Всякие навороты, они хороши, но до поры до времени. Можно увлечься рассказами из средств массовой информации и зайти очень далеко, потратив огромные деньги. А результата не достичь, того, которого хотели бы. Мы, наверное, раз в пять, а может и больше сможем сократить финансирование, но достичь того результата, который нам нужен. Главное учить, учить, учить людей», – отметил Лукашенко.

Учиться нужно и на международном опыте, уверен президент. И учитывать современные угрозы. Одна из таких – терроризм – нависла и над Беларусью, рассказал Лукашенко. Но страна не планирует отменять безвиз для соседей или вовсе закрывать границы.

«Недавно целую банду накрыли. И это еще не все. Казалось бы, ну что еще надо для доказательства того, что нам спокойно жить не дадут? Можно закрыть въезд, можно запретить. Но вы не думайте, что мы не работаем на пунктах пропуска и пересечения. Современные средства контроля дают нам возможность работать», – добавил президент Республики Беларусь.

Лукашенко подытожил: за обороноспособность страны спокоен. Но многое зависит и от самих белорусов. И дал совет: меньше верить слухам, и каждому заниматься своим делом. Тогда в стране будет спокойно.

Современные образцы беспилотников доработали всего за год по поручению президента.