МАРТ на конкретных примерах объяснил, как бизнесу работать по новой системе регулирования цен

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснение о применении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен». На конкретных примерах показано, как необходимо действовать бизнесу в тех или иных ситуациях. Публикуем текст объяснения без сокращений.

1. Формирование регулируемых цен при реализации товаров в рамках договора комиссии.

Производители (импортеры) осуществляют формирование розничных цен на непродовольственные товары, реализуемые по договорам комиссии, исходя из отпускных цен и торговых надбавок, установленных в соответствии с приложением 1 к постановлению № 713.

2. Приведение цен на остатки товаров в торговле в соответствие с постановлением № 713…

…осуществляется путем применения к цене приобретения потребительского товара оптовых надбавок, торговых надбавок (без учета оптовой надбавки), не превышающих указанных в приложении 1 к постановлению № 713.

3. Распространяется ли действие пунктов 9−12 и 15 постановления № 713 на товары, не поименованные в приложении № 1 названного постановления?

Действие пунктов 9−12 и 15 постановления № 713 распространяется только на товары, поименованные в приложении № 1 к постановлению № 713.

4. Распространяется ли действие Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 августа 2021 г. № 55, на товары, государственное регулирование цен на которые осуществляется в соответствии с постановлением № 713?

Действие Инструкции № 55 распространяется на товары, регулируемые в соответствии с постановлением № 713 в части норм, не противоречащих нормам постановления № 713.

5. О предоставлении скидок.

В соответствии с пунктом 10 Инструкции № 55 (утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 августа 2021 г. № 55, — прим. «Про бизнес») производители (импортеры) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) могут предоставлять покупателям (заказчикам) скидки с отпускных цен (тарифов). При предоставлении скидок экономические расчеты, обосновывающие уровень применяемых цен (тарифов) с учетом скидок, повторно не составляются.

Скидки предоставляются в соответствии с утвержденным производителем (импортером) порядком применения скидок. Порядок применения скидок должен содержать размеры скидок и условия, в зависимости от которых они предоставляются. При предоставлении скидок оптовая и (или) торговая надбавки применяются к отпускной цене, уменьшенной на размер скидки.





Производители (импортеры) имеют право при реализации товаров предоставлять субъектам торговли, осуществляющим оптовую торговлю, оптовые скидки с отпускных цен в размере, определяемом по соглашению сторон. Дальнейшая реализация товаров, приобретенных на условиях предоставления оптовой скидки, субъектами торговли, осуществляющими оптовую торговлю, осуществляется по отпускным ценам, установленным производителем (импортером), без применения оптовой надбавки.

Оптовая скидка может делиться по соглашению сторон между субъектами торговли, осуществляющими оптовую торговлю.

6. Распространяется ли действие постановления № 713 на продукцию общественного питания:

6.1. изготовленную субъектом хозяйствования в принадлежащем ему объекте общественного питания и переданную для дальнейшей продажи в принадлежащий этому же субъекту торговый объект;

6.2. изготовленную субъектом хозяйствования в одном принадлежащем ему объекте общественного питания и реализуемую этим же субъектом в рамках деятельности «общественное питание» в иных принадлежащих ему объектах общественного питания;

6.3. изготовленную субъектом хозяйствования в принадлежащем ему объекте общественного питания и реализуемую другому субъекту хозяйствования для последующей реализации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания»:

общественное питание — предпринимательская деятельность, направленная на производство продукции общественного питания, продажу и (или) организацию потребления продукции общественного питания и товаров с оказанием либо без оказания услуг, связанных с осуществлением общественного питания (подпункт 1.12);

объект общественного питания — капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или их части либо временная конструкция, не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, передвижной объект общественного питания (подпункт 1.13);

продукция общественного питания — кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания (подпункт 1.18);

субъект общественного питания — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие общественное питание (подпункт 1.27);

субъект торговли — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие торговлю (подпункт 1.28);

товары — предназначенное для продажи имущество (предметы личного, семейного, домашнего потребления, продукция производственно-технического назначения и иное имущество (подпункт 1.29);





торговля — предпринимательская деятельность, направленная на приобретение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, связанных с продажей товаров, а также на продажу товаров собственного производства их производителями для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (подпункт 1.32);

торговый объект — капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или их части либо временная конструкция, не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, оснащенные торговым и иным оборудованием для продажи товаров, а также передвижной торговый объект и передвижные средства разносной торговли (подпункт 1.35).

Таким образом, исходя из определений терминов:

1.1. «торговля» и «товары», изложенных в подпунктах 1.29 и 1.32 пункта 1 статьи 1 Закона № 128-З, продукция общественного питания, изготовленная в объекте общественного питания (например, в заготовочном цехе) и переданная на реализацию в торговый объект, становится товаром, а предпринимательская деятельность, связанная с продажей таких товаров в торговом объекте, относится к виду деятельности «торговля». Соответственно, в указанном случае нормы постановления № 713 будут распространяться на такие товары, реализуемые в торговом объекте;

1.2. «общественное питание», «продукция общественного питания», изложенные в подпунктах 1.12 и 1.18 Закона № 128-З, продукция, изготовленная и реализуемая одним субъектом хозяйствования в рамках осуществления одного вида деятельности «общественное питание» в принадлежащих ему объектах общественного питания, является продукцией общественного питания.

Ввиду изложенного, в случае изготовления субъектом хозяйствования продукции общественного питания в одном объекте общественного питания и продажи такой продукции этим субъектом хозяйствования в иных принадлежащих ему объектах общественного питания, нормы постановления № 713 не будут распространяться на такую продукцию;

1.3. «общественное питание», «продукция общественного питания», «товары», изложенных в подпунктах 1.12, 1.18, 1.29 Закона № 128-З, предпринимательская деятельность, связанная с продажей, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, субъектом общественного питания из объектов общественного питания продукции общественного питания и (или) товаров, относится к виду деятельности «общественное питание».

С учетом изложенного, для субъекта хозяйствования изготовленная и реализуемая им продукция в рамках деятельности «общественное питания» иным субъектам хозяйствования является продукцией общественного питания, в свою очередь, для субъекта хозяйствования, приобретшего такую продукцию, она становится товаром.

Соответственно, для субъекта хозяйствования, который приобрел указанную продукцию для ее последующей реализации в качестве товара, при формировании цен действуют нормы постановления № 713.

7. Относится ли к продукции общественного питания приобретенная у иного субъекта хозяйствования продукция, доведенная до готовности и реализуемая субъектом общественного питания в принадлежащем ему объекте общественного питания?

В соответствии с подпунктом 1.18 пункта 1 статьи 1 Закона № 128-З продукция общественного питания — кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитерские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественного питания.

Следовательно к такой продукции относится продукция собственного производства, непосредственно изготовленная (произведенная, переработанная) с использованием продовольственного сырья, полуфабрикатов и (или) доведенная до кулинарной готовности субъектом общественного питания в соответствии с технологическими документами, разработанными таким субъектом на указанную продукцию.

Например, котлеты, изготовленные в объекте общественного питания из имеющегося продовольственного сырья, в том числе из полуфабрикатов, и доведенные до кулинарной готовности относятся к такой продукции. В свою очередь, доведенное до готовности, например, мучное кондитерское изделие, требующее только разогрева или размораживания, приобретенное у иного субъекта хозяйствования, которое не подвергалось иной дополнительной обработке в соответствии с разработанными субъектом общественного питания технологическими документами и не использовалось в качестве продовольственного сырья, будет относится к товарам.

8. О государственных закупках.

Постановление № 713 не содержит исключений в части реализации товаров в рамках государственных закупок, что свидетельствует об обязательности соблюдения его требований и в рамках соответствующих отношений.

При этом обязанность соблюдения требований постановления № 713 возложена на лицо, реализующее товары, то есть на поставщика, а не заказчика.

Одновременно в отношении договоров государственных закупок, заключенных до вступления в силу постановления № 713 (до 19 октября 2022 г.), необходимо учитывать:

Поставки, осуществленные во исполнение договоров государственных закупок до 19 октября 2022 г., подлежат оплате по цене, сформированной без учета требований постановления № 713.





С 19 октября 2022 г. реализация товаров должна осуществляться в пределах ограничений, установленных постановлением № 713. В случае, если цена товара по договору государственной закупки превышает допустимые ограничения, то договоры государственных закупок в этой части подлежат приведению в соответствие с нормами данного постановления посредством оформления дополнительного соглашения к ним.

Важно! Любые изменения условий договора государственной закупки возможны только по соглашению сторон либо в судебном порядке. В случае недостижения согласия об изменении условий договора государственной закупки он может быть расторгнут по соглашению сторон. Если же одна из сторон не соглашается на изменение условий договора государственной закупки или его расторжение по соглашению сторон, вторая сторона вправе обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении договора государственной закупки.

Отмечаем, что постановление № 713 не дает оснований для увеличения цены договора государственной закупки, если цена товара по договору государственной закупки менее допустимых ограничений.

Кроме того, потенциальному поставщику следует учитывать ограничения, установленные постановлением № 713, при участии в государственных закупках, в том числе при формировании цены своего предложения.

При этом если при проведении электронного аукциона последняя ставка участника превышает величину, рассчитанную с учетом ограничений согласно постановлению № 713, то такому участнику следует воспользоваться частью четвертой пункта 5 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и уменьшить эту ставку до допустимых размеров.

Если по какой-либо причине участник не уменьшил соответствующую ставку, то договор государственной закупки заключается по сделанной участником-победителем ставке. Внесение каких-либо изменений при заключении договора государственной закупки с учетом положений статьи 24 Закона не допускается.

Вместе с тем для недопущения нарушения поставщиком (исполнителем) постановления № 713 в такой ситуации ему следует после заключения договора государственной закупки инициировать внесение в него изменений в части уменьшения цены до допустимых пределов.

9. По отнесению товаров к перечню регулируемых потребительских товаров в пределах компетенции разъясняем следующее:

9.1. при отнесении товаров к товарным позициям, включенным в перечень регулируемых потребительских товаров, установленный постановлением № 713, рекомендуем руководствоваться постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм уведомлений»;





9.2. при отнесении товаров к отдельным товарным позициям, которые не содержат уточнения (дополнительной характеристики), в товарную позицию следует включать все товары (разновидности) указанной товарной позиции, имеющие соответствующую маркировку на товаре, на упаковке, в товаросопроводительных документах, документах о качестве и безопасности товара, например:

к позиции 261."Пылесос напольный" следует относить пылесос напольный бытовой, пылесос строительный и др.;

к позиции 273."Триммер" следует относить триммер, используемый для косьбы, триммер, используемый для парикмахерских, и др.);

к позиции 302."Запасные части к транспортным средствам" следует относить запасные части не только для легковых автомобилей, но и для других транспортных средств;

в категорию «ПОСУДА» следует относить виды товаров, включенные в Перечень, из различных материалов (фарфор, фаянс, стекло, пластик, бумага и др.);

9.3. при отнесении товаров к отдельным товарным позициям рекомендуем руководствоваться группой товаров, включенной в постановление МАРТ № 46, например:

к товарной позиции 364."Инструменты" следует относить все виды товаров, указанные в группе «Инструменты» в постановлении МАРТ № 46 (в том числе металлорежущие, слесарно-монтажные, монтажные и др.);

к товарной позиции «Игрушки» следует относить все виды товаров, указанные в группе «Игрушки» в постановлении МАРТ № 46 (в том числе игрушки для детей, елочные игрушки).

В том случае, когда по отдельным товарным позициям требуется дополнительное уточнение, возможно также руководствоваться постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 августа 2020 г. № 76 «Об утверждении статистического классификатора СК 33.004−2020 «Товары розничной торговли»; постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь».

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