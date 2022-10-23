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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 17 по 23 октября 2022 года
23.10.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Регулирование цен, проблемы с офисами и заработок на ностальгии. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В Беларуси —
Из-за санкций Беларусь нарастила экспорт в Россию и Китай, на фоне чего
Национальный банк и Совет Минитров Беларуси
«В конце 90-х — начале 2000-х годов продавались в основном самые дешевые отели по самым низким ценам. 3 звезды без кондиционера никого не смущали, люди летели и были довольны. Сегодня клиент кардинально другой: ищет отель 4−5 звезд, желательно на берегу моря, первая линия с all inclusive». «Про бизнес»
«В III квартале рынок офисов в полной мере ощутил на себе негативные тенденции, вызванные уходом ряда офисоемких компаний с рынка Беларуси и релокацией их сотрудников, которые накапливались на протяжении всего года. Текущий период можно назвать „финалом реакции“ на этот процесс», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Он рассказал «Про бизнес», что
Полезное для бизнеса
Что делать, если партнер по бизнесу будет разводиться и супруги начнут делить доли в вашей компании? Как защитить бизнес от неожиданно появившихся наследников партнера, которые не заинтересованы в развитии компании? Эти вопросы лучше задать себе еще до начала ведения бизнеса или хотя бы найти на них ответы как можно быстрее. Юристы REVERA law group
Еще недавно TikTok считался соцсетью для школьников, а крупные бренды раздумывали, стоит ли тратить время и бюджеты на продвижение в ней. Многие компании ищут способы конвертировать подписчиков в TikTok в клиентов. Но прямые продажи — не единственная цель. Гораздо эффективнее использовать новое медиа для повышения узнаваемости бренда и отстройки от конкурентов. «Про бизнес» обратил внимание на аккаунт Paritetbank, который всего за 2 месяца привлек более 1 млн просмотров. Разработкой стратегии продвижения в TikTok для банка занималась команда креативного брендингового агентства limb. Разбор этого любопытного кейса —
Марина Бардадынова помогает другим экспертам переводить свой опыт из офлайна в онлайн, а также через правильно выстроенную систему коммуникаций в блоге получать больше клиентов. У Марины более 60 запущенных инфопродуктов. Эксперт рассказала «Про бизнес»,
Истории бизнеса
Основательницей бренда TWOK Татьяной Кичигиной всю жизнь движет желание быть лучшей и собственным примером учить своих детей. Дипломированный врач, она 7 лет проработала по специальности, еще 15 лет — в международной фармкомпании. А в 2019 году решила открыть в Витебске свой швейный бизнес, сделав ставку на «медленную моду» — slow fashion. Сегодня TWOK — это небольшая, но продуманная до мельчайших деталей линейка одежды, у которой много постоянных ценителей не только в Беларуси, но и за рубежом. О том, как реализовать мечту с небольшими вложениями,
Знаете, какое сейчас самое популярное место в Витебске у парней 30+? Нет, не ночной клуб, не кальянная, не спорт-бар. Как только в городе открыли олдскульный компьютерный клуб BaZa, сюда пошли городские геймеры. Время здесь будто отмотано назад: «лупатые» мониторы (оказывается, они еще не все на свалках) и культовые игры конца 1990-х — начала 2000-х. Одного зала уже не хватает, вскоре хозяева хотят открыть второй. Как заработать на ностальгии и очаровании прошлого,
Мама троих детей Юлия Тарасеня открывала свою первую кофейню в Минске, когда традиция «coffee to go» только начинала формироваться. Но девушка действовала решительно и твердо верила в свою идею — это привело к появлению сети 64.BEETHOVEN. Ставку здесь изначально делали на сервис и качество продукта, важную роль сыграл и выбор локаций. Все «бетховены» расположены в современных кварталах «А-100 Девелопмент»: «Новая Боровая», «Зеленая гавань», «Зеленый Бор». О том, почему Юлия изначально делала ставку на новые кварталы, как сейчас работает кофейный бизнес и какие позиции пользуются спросом —
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Регулирование цен, проблемы с офисами и заработок на ностальгии. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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