Белорусские фермеры расширяют плантации фундука для экспортных поставок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси созрел фундук. Под Молодечно планируют собрать 10 тонн орехов, это в четыре раза больше, чем годом ранее. Готовят к продаже и саженцы, их раскупают по всей стране. На плантации побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

На поле два сорта. Деревья отличаются по цвету, и у орехов разный вкус. Для каждого свой потребитель. «Косфорд» – продолговатый, он для торговых сетей. «Каталонский» круглый, за ним охотятся кондитеры.

Особенность этих сортов – орехи сами выпадают из плюски. Но осыпаются неравномерно. Сначала на земле оказывается около трети урожая, тогда работники выходят на поле. За день проходят до пяти рядов.

«Собираем одной рукой, помогаем другой. В день 10 ведер».

Всего на плантации 150 рядов. Когда заканчивают первый этап, осыпается остальная часть орехов. Их собирают вторым проходом. Потом остается отсортировать их и высушить.

У фермера работает команда специалистов. Консультируют ученые из Академии наук. Агротехника на поле белорусская, удобрения тоже. На случай дождей сделали технические водоемы.

«У нас очень хорошая плодородная почва, суглинок очень хорошо удерживает влагу. Мы подсеиваем клевер как сидерат. Это очень тоже хорошо и плодотворно сказывается на урожайности. Вся скошенная масса потом перегнивает. Это является хорошим дополнительным удобрением», –объяснил директор хозяйства, агроном Алексей Мартинкевич.

А это первый экспериментальный участок . Выращивают саженцы – одни клубнями, другие кустами. Смотрят, как выгоднее.

«Мы два-три года их растим. Они уже сами по себе проходят акклиматизацию. Потом срезаем дерево и получаем уже хорошие полноценные саженцы. У нас очень хорошая большая корневая система. Они приживаются везде, по разным областям», –подчеркнул инженер Сергей Кримовский.

На таких деревьях урожай появится на три месяца позже, чем в Азербайджане, Грузии или Турции. Орех в южных странах высыхает прямо на дереве. Белорусский же продают свежим, поэтому местный фундук слаще.

«Мы предлагаем в сети свежий орех. Иностранные партнеры также проявляют интерес. Мы неоднократно проводили переговоры с кондитерами итальянских фабрик. С той же «Ферреро», это одним из гигантов европейских», – сказал Алексей Мартинкевич.

Иностранные кондитеры в ожидании экспортных поставок. Но продажа за рубеж оправдана, когда объемы будут не меньше 20 тонн. Пока идет сбор свежих орехов, агрокомпания работает над тем, чтобы в следующем году удовлетворить вкусы и белорусских, и итальянских потребителей. Планка на урожай-2023 выросла до 50 тонн.