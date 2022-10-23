Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Витебской области в матче-открытии любительского турнира, передает телеканал «МИР 24».

Начали хозяева с пропущенной шайбы. К перерыву смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Преимущество в счете за несколько секунд до перерыва оформил сын президента Николай Лукашенко. Самой же результативной для обеих команд оказалась последняя треть матча. Итоговый счет – 8:4 в пользу команды президента. У соперников еще будет шанс отыграться, это только начало сезона.

«Конечно, зрители нас гонят вперед. Мы их слышим прекрасно. Спасибо им большое за такую классную поддержку. Бывает так, что мы друг друга не слышим на поле. Но это ничего. Пускай болеют так же!», – сказал защитник команды президента Республики Беларусь Алексей Баранов.

«Хотим выйти в финал. Витебская область уже давно туда не попадала. Будем настраиваться на каждую игру», – отметил нападающий команды Витебской области Игорь Ворошилов.

По традиции после матча Александр Лукашенко вместе с командой подарил болельщикам сувениры. На трибуны забросили десятки игрушек. Матч прошел на минской «Олимпик Арене» при полных трибунах.