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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Витебской области
23.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Витебской области в матче-открытии любительского турнира, передает телеканал «МИР 24».
Начали хозяева с пропущенной шайбы. К перерыву смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Преимущество в счете за несколько секунд до перерыва оформил сын президента Николай Лукашенко. Самой же результативной для обеих команд оказалась последняя треть матча. Итоговый счет – 8:4 в пользу команды президента. У соперников еще будет шанс отыграться, это только начало сезона.
«Хотим выйти в финал. Витебская область уже давно туда не попадала. Будем настраиваться на каждую игру», – отметил нападающий команды Витебской области Игорь Ворошилов.
По традиции после матча Александр Лукашенко вместе с командой подарил болельщикам сувениры. На трибуны забросили десятки игрушек. Матч прошел на минской «Олимпик Арене» при полных трибунах.
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В Беларуси стартовал турнир хоккеистов-любителей.
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