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Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси

24.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси вспоминают жертв Холокоста. 79 лет назад, в октябре 1943-го, в Минске ликвидировали самое крупное в Беларуси за годы Великой Отечественной войны гетто. Во время трехдневного погрома немцы уничтожили 22 тысячи человек. Спаслись лишь 13. Им удалось спрятаться в подвале одного из домов. Что происходило за забором лагеря смерти, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Больше ста тысяч евреев прошли через Минское гетто. В живых остались около 2%. Кого-то спас счастливый случай. Владимир Трахтенберг пробыл в лагере с первого и до последнего дня, это больше двух лет. Перед последней «зачисткой» пятилетнему мальчику и его матери удалось сбежать.

«Я помню, как мы сидели в малине, и туда немцы бросили гранату. Что там творилось, я только представить могу. Я помню, как мы сидели в малине, и какой-то ребенок закричал, и вдруг в одно мгновение он перестал кричать. Уже после войны мне мама сказала, что его задушили», – говорит узник Минского гетто Владимир Трахтенберг.

Погромами называли массовые убийства. Евреев выгоняли из домов. Потом колоннами гнали по улицам Минска к ямам и рвам. У их подножья расстреливали.

«На этом месте были расстреляны два детских дома в присутствии Эйхмана и Кубе. Причем этот факт подтвержден в дневнике Эйхмана, когда он пишет, что Кубе раздавал конфетки детям перед расстрелом. Это не выдумка», – говорит узник Минского гетто Яков Кравчинский.

Сейчас здесь мемориал с символичным названием «Яма». Десятки лет цветы к нему несут выжившие узники гетто, родственники погибших, дипломаты, представители еврейских общин.

«Мне было восемь лет, я стоял у этого маленького деревца, бабушка первый раз меня привела в 1980-е годы. С тех пор я постоянно сюда прихожу. Сегодня мы считаем каждого узника. Мы говорим о нескольких десятках, безусловно, их были сотни», – говорит главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.

Вспомнили и тех, кто помогал евреем бежать из гетто, порой рискуя собственной жизнью. Их имена увековечили рядом с мемориалом на Аллее памяти праведников народов мира. В Беларуси установлено более 150 памятников на местах уничтожения евреев в годы Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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