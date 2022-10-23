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Лукашенко: Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином

23.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая, сообщается на сайте белорусского лидера.

«Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства», – отметил Лукашенко.

Глава Беларуси также выразил надежду на скорую встречу с китайским лидером, в ходе которой стороны смогут обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее.

Ранее Си Цзиньпина поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем задач и упрочению позиций страны на международной арене.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении отметил, что Китай стал ведущим торговым партнером с его страной, и выразил уверенность в дальнейшем подъеме двусторонних отношений.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая.
 
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