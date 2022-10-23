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Лукашенко: Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином
23.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая, сообщается на сайте белорусского лидера.
Глава Беларуси также выразил надежду на скорую встречу с китайским лидером, в ходе которой стороны смогут обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее.
Ранее Си Цзиньпина
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении отметил, что Китай стал ведущим торговым партнером с его страной, и выразил уверенность в дальнейшем подъеме двусторонних отношений.
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Белорусский лидер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая.
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