Новая система ценообразования в Беларуси: как она будет работать?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь вводит новую систему ценообразования . Это то, о чем просил президент Лукашенко две недели назад. Как это будет работать? Разбиралась корреспондент «МИР 24» в Минске Ольга Забелич.

Крупнейший агрокомбинат Беларуси полного цикла: от выращивания цыплят до колбас, сосисок и копченостей. У предприятия есть фирменные магазины. И если в них производитель может контролировать цены, то что происходит в остальных точках – загадка.

К примеру, сельхозпредприятие реализует курицу по два рубля. Некая компания забирает партию оптом, возможно, даже со скидкой. В цене – затраты на ее производство, корм, электроэнергия. И наценка производителя. По сути, прибыль, из которой выплачивают зарплату и налоги. Компания-посредник платит лишь за доставку продукции и хранение, но перепродает с гигантской накруткой – 100-200% А небольшой частный магазин в сельской местности, к примеру, еще накидывает свои 20-30%. Так от производства до потребителя товар вырастает в цене раза в три. По такой схеме все и работало пока Александр Лукашенко не вмешался.

«Понимаете, до чего дошли? Целая тушка цыпленка два рубля, а пополам расчлененная – пять рублей, к примеру. А что случилось, что произошло? Почему в два-три раза подорожал товар, потому что вы пополам разрезали? Вы из меня идиота хотите сделать?» – возмутился президент Республики Беларусь.

Если верить Белстату, за год курятина подорожала на 15%, фрукты – на 45%, гречка и рис – 56% Если раньше в магазин можно было сходить рублей на 50, это около тысячи российских. Теперь – на эти деньги ничего не купишь, уверяют покупатели

Продукты свежие, цены замороженные. С начала месяца президент запретил рост стоимости абсолютно на все товары. Две недели в стране не прекращались массовые проверки: от крупных ритейлеров до мелких торговых точек.



В этом строительном гипермаркете махинаций с ценами депутат палаты представителей Анна Старовойтова не нашла. Другое удивило.

«Мы, оказывается, сегодня можем делать «БелАЗ», и не можем сделать шуруповерт. Для меня было открытие. Я знаю, что наши предприятия изготавливают технику для сельского хозяйства, это мотоблоки. И сегодня, к сожалению, мы увидели только китайские», – сказала Старовойтова.



Продавцов, которые не готовы умерить свои аппетиты, на чистую воду выводят сами белорусы. На короткий номер горячей линии «191», организованной Госконтролем, поступает под сотню звонков за день.

«Вся информация, после того как она обработана нами и нашими операторами, поступает в регионы и в Минск для перепроверки мобильным группам», – объяснил пресс-секретарь Комитета Государственного контроля Республики Беларусь Кирилл Данилов.

За необоснованное повышение цен уже возбудили 45 уголовных дел, 18 человек под стражей, ущерб – семь миллионов белорусских рублей, это более 170 миллионов российских.

«Накопили вот столько жира, может меньше, но жир есть. И вы меня не убедите, что жир этот есть. Это касается всех: и бизнесменов, и государственной формы собственности. Жира хватало. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул, кое-кто испугался, потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех. Производителей, оптовиков и розничной торговли», – заявил Лукашенко.

Коммерческий директор сети столичных аптек «погорел» на завышенной стоимости лекарств. Говорит, телевизор не смотрю, новости не читаю.

«Вину признаю. Знаете, нарушения всегда есть. Это такое дело. Мы единственное поздновато получили бумагу, о том, что цены должны быть зафиксированы», – сказал задержанный.

Задержанный объясняет, цены завышал. Где 20 копеек, где 50. Вроде бы немного, но покупатель мыслит упаковками, а продавец – партиями. Получается с миру по нитке, директору – машина.

«Достоверно зная о требованиях директивы главы государства №10, он не организовал ее исполнение подчиненными работниками в части недопущения роста цен. Это привело к переоценке стоимости товара в 11 аптеках в сторону увеличения розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций», – заявил заместитель прокурора Минска Сергей Куратник.



Теперь в Беларуси новая система регулирования цен. Правительство разработало постановление, где расписаны четкие правила игры на рынке.



В документе 370 позиций: от продуктов питания и бытовой химии до автозапчастей и стройматериалов. Для каждого товара своя торговая надбавка. К примеру, на ту же курицу магазин может набросить 15% от стоимости закупки, на сыр – максимум 30%. В вот с пальто продавец в праве выручить больше 50%. А холодильник отпустить на 30% дороже, чем у производителя. И главное: никаких фирм-посредников! С производителями надо работать напрямую.

«Абсолютно никаких шоков на рынке не ожидается. Дело в том, что все меры, которые прописаны в этом постановлении, они так или иначе действовали. Просто сейчас мы сейчас распространили действия этих мер на более широкий перечень товаров», – подчеркнул министр торговли и антимонопольного регулирования Республики Беларусь Алексей Богданов.



Причин для подорожания отечественных товаров сегодня нет, уверено руководство страны. Сырье зачастую свое, энергоносители есть. И по приемлемой цене. Другое дело – импорт.

«Если кто-то любит кофе, пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал, ну извините. Я могу предложить молоко, чай. Ничего, я вот кофе не пью и жив-здоров. Рост цен на импорт тоже будет контролируемый, я надеюсь. В основу концепции контроля и регулирование цен должна быть положена что, Николай Геннадьевич? Справедливость должна быть, а не себестоимость. В экономике такого понятия нет справедливость, но в головах людей справедливость должна всегда присутствовать», – отметил президент Беларуси.

Чтобы попасть в крупные торговые сети, производителю нужно было заплатить дважды: за право торговать в этих магазинах и еще за выгодное место на полках супермаркетов. Конечно, эти сборы отражались на цене для покупателя. Производитель отныне не сможет самостоятельно решать сколько стоит та же курица. Повышение цены придется обосновать и получить добро от местных властей.