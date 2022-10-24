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Новая система ценообразования в Беларуси: как она будет работать?
24.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь
Крупнейший агрокомбинат Беларуси полного цикла: от выращивания цыплят до колбас, сосисок и копченостей. У предприятия есть фирменные магазины. И если в них производитель может контролировать цены, то что происходит в остальных точках – загадка.
К примеру, сельхозпредприятие реализует курицу по два рубля. Некая компания забирает партию оптом, возможно, даже со скидкой. В цене – затраты на ее производство, корм, электроэнергия. И наценка производителя. По сути, прибыль, из которой выплачивают зарплату и налоги. Компания-посредник платит лишь за доставку продукции и хранение, но перепродает с гигантской накруткой – 100-200% А небольшой частный магазин в сельской местности, к примеру, еще накидывает свои 20-30%. Так от производства до потребителя товар вырастает в цене раза в три. По такой схеме все и работало пока Александр Лукашенко не вмешался.
Если верить Белстату, за год курятина подорожала на 15%, фрукты – на 45%, гречка и рис – 56% Если раньше в магазин можно было сходить рублей на 50, это около тысячи российских. Теперь – на эти деньги ничего не купишь, уверяют покупатели
Продукты свежие, цены замороженные. С начала месяца президент запретил рост стоимости абсолютно на все товары. Две недели в стране не прекращались массовые проверки: от крупных ритейлеров до мелких торговых точек.
«Мы, оказывается, сегодня можем делать «БелАЗ», и не можем сделать шуруповерт. Для меня было открытие. Я знаю, что наши предприятия изготавливают технику для сельского хозяйства, это мотоблоки. И сегодня, к сожалению, мы увидели только китайские», – сказала Старовойтова.
«Вся информация, после того как она обработана нами и нашими операторами, поступает в регионы и в Минск для перепроверки мобильным группам», – объяснил пресс-секретарь Комитета Государственного контроля Республики Беларусь Кирилл Данилов.
За необоснованное повышение цен уже возбудили 45 уголовных дел, 18 человек под стражей, ущерб – семь миллионов белорусских рублей, это более 170 миллионов российских.
Коммерческий директор сети столичных аптек «погорел» на завышенной стоимости лекарств. Говорит, телевизор не смотрю, новости не читаю.
«Вину признаю. Знаете, нарушения всегда есть. Это такое дело. Мы единственное поздновато получили бумагу, о том, что цены должны быть зафиксированы», – сказал задержанный.
Задержанный объясняет, цены завышал. Где 20 копеек, где 50. Вроде бы немного, но покупатель мыслит упаковками, а продавец – партиями. Получается с миру по нитке, директору – машина.
«Достоверно зная о требованиях директивы главы государства №10, он не организовал ее исполнение подчиненными работниками в части недопущения роста цен. Это привело к переоценке стоимости товара в 11 аптеках в сторону увеличения розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций», – заявил заместитель прокурора Минска Сергей Куратник.
«Абсолютно никаких шоков на рынке не ожидается. Дело в том, что все меры, которые прописаны в этом постановлении, они так или иначе действовали. Просто сейчас мы сейчас распространили действия этих мер на более широкий перечень товаров», – подчеркнул министр торговли и антимонопольного регулирования Республики Беларусь Алексей Богданов.
Чтобы попасть в крупные торговые сети, производителю нужно было заплатить дважды: за право торговать в этих магазинах и еще за выгодное место на полках супермаркетов. Конечно, эти сборы отражались на цене для покупателя. Производитель отныне не сможет самостоятельно решать сколько стоит та же курица. Повышение цены придется обосновать и получить добро от местных властей.
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В Беларуси теперь новая система регулирования цен. Правительство разработало постановление, где расписаны четкие правила игры на рынке. Это то, о чем просил...
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