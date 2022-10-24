Кобрин – город Суворова и сырная столица Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По одной из легенд, Кобрин возник как рыбацкое поселение на реке Мухавец. Вожака общины звали Кобр, отсюда и произошло название. Сейчас в небольшом уютном городке на западе Беларуси живет чуть больше 50 тыс. человек.

Смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы» :