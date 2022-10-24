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Кобрин – город Суворова и сырная столица Беларуси
24.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По одной из легенд, Кобрин возник как рыбацкое поселение на реке Мухавец. Вожака общины звали Кобр, отсюда и произошло название. Сейчас в небольшом уютном городке на западе Беларуси живет чуть больше 50 тыс. человек.
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