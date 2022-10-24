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Кобрин – город Суворова и сырная столица Беларуси

24.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По одной из легенд, Кобрин возник как рыбацкое поселение на реке Мухавец. Вожака общины звали Кобр, отсюда и произошло название. Сейчас в небольшом уютном городке на западе Беларуси живет чуть больше 50 тыс. человек.

Смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы»:

  • Почему Кобрин стал для Александра Суворова особенным местом и как на самом деле выглядел великий полководец?
  • Как кобринские игрушки вышли на мировую арену и с чем больше всего любят играть белорусские дети?
  • Как на местном предприятии производят сыр раклет и в чем секрет его пикантного сливочного вкуса и грибного аромата?


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Как в городе сохраняют традиции и развивают современные производства, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
 
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