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На «Беларусьфильме» снимают ленту о врачах-кардиологах

24.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фильм о врачах начали снимать в минском центре кардиологии. Название ленты – «Лист ожидания». Картина расскажет о сложностях профессии и о ценности жизни. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына побывала на съемочной площадке.

Все, как в реальной жизни, даже сердце в руках настоящее. Чтобы поверил даже самый придирчивый зритель, актеров консультируют врачи. У героев фильма есть прототипы.

«Я не знал, что это реальный прототип. Сказали здесь, на съемочной площадке, что есть человек, которого играю. Это кардиолог, хирург, такой светила», – говорит исполнитель главной роли Дмитрий Сутырин.

«Была у нас небольшая коррекция, чтобы это было жизненно, чтобы это не копировало то, что делали раньше в фильмах», – делится заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология» Юрий Островский.

Для правдоподобности сценаристы изучали видео реальных операций. Так, в фильме покажут два мира, две истории: работа и жизнь за пределами клиники.

«Есть профессиональная деятельность человека. В жизнь героя входят обстоятельства и ему приходится идти на сделку со своей совестью», – добавляет Дмитрий Сутырин.

Работать команда будет в операционных, палатах, а также дома у героев. Фильм художественный. Но фамилии медиков увидим в титрах картины.

«Тема, которая была взята, вечная. Фильм о добре и зле, фильм о ценности жизни. Очень важно, особенно в нашем турбулентном мире, и то, что спасение жизней зачастую происходит буднично», – отмечает министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Любая картина обязана рассказывать о времени, в котором мы живем, о людях, которые представляют это время, о проблемах, которые существуют у этих конкретных людей», – говорит кинорежиссер-постановщик, заслуженный деятель культуры Беларуси, народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Актерский состав белорусско-российский. Станут героями фильма и пациенты. Всего зрителей ждут две серии. Фильм выйдет в прокат весной 2023 года. Сначала в кинотеатрах, а после – в телеэфире.



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Название ленты – «Лист ожидания». Картина расскажет о сложностях профессии и о ценности жизни.
 
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