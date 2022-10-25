Сколько стоит овощной набор для щей в странах СНГ и Грузии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Телеканал «МИР 24» узнал, сколько стоят овощи для приготовления щей в странах СНГ и Грузии.

Самым доступным набор оказался в Кыргызстане – 69 рублей. Не намного дороже овощи для щей в Беларуси – 72 рубля. В Таджикистане набор обойдется в 97 рублей, а в Азербайджане цена уже 122 рубля. На десять рублей дороже набор составляющих в Грузии. И самыми дорогими овощи оказались в России и Армении – 143 и 144 рубля соответственно.

В этом списке не указано мясо для бульона, потому что традиции приготовления этого блюда во всех странах разные.