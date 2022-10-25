МАРТ утвердил регламенты процедур по согласованию перечня обязательных товаров, установления новой цены и повышения старой

Источник материала: ProBusiness

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановления № 63 «Об утверждении регламента административной процедуры» и № 64 «Об утверждении регламентов административных процедур в области ценообразования». Документы вступили в силу с момента их официального опубликования.

Постановлением № 63 утвержден регламент административной процедуры «Согласование перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте», предусмотренной пунктом 13 постановления № 713. В постановлении определен порядок согласования вместе с формами заявления и перечнем товаров.

Постановлением № 64 утверждены регламент для административных процедур «Согласование повышения отпускной цены на товары» и «Согласование установления отпускной цены на товары», а также документы, необходимые для осуществления этих процедур.

Регламентированные процедуры предоставляют производителям право установить цену на товар, который ранее не производился, а также повысить цену на ранее выпускаемый товар в случае наличия объективных причин (например, удорожания сырья при производстве продукции). Эти процедуры осуществляются государственными органами, подчиненными (подотчетными) президенту, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров, облисполкомами, Минским горисполкомом и касаются только тех товаров, которые указаны в приложении 1 постановления № 713.

«Обращаем внимание, что нарушение ценового законодательства влечет административную ответственность», — подчеркивает МАРТ. Однако пока продолжают заводить также уголовные дела за повышение цен. Например, Комитет госконтроля «выявил и пресек факты необоснованного повышения цен» в сети магазинов «Соседи». В итоге УДФР по Минской области и городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь, а подозреваемого, директора управляющей организации, арестовали.

Проверка установила, что должностные лица управляющей организации, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в розничной торговой сети магазинов «Соседи». Всего в период с 6 по 18 октября 2022 года были необоснованно повышены цены на более чем 65 ассортиментных позиций.

Напомним, что также МАРТ уже дал пильменные разъяснения по работе с новой системой регулирования цен.

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