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Прогуляться по древнему болоту и попробовать целебный вересковый мед: пять причин побывать в белорусской Ельне
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бескрайнее и древнее, старше египетских пирамид и больше некоторых европейских стран; дом для тысяч птиц; источник пресной воды и торфа; «легкие Европы» – все это о болотном массиве Ельня, раскинувшемся на территории около 20 тысяч гектаров между Западной Двиной и ее притоком Дисной. Находится он в Беларуси, в одноименном республиканском ландшафтном заказнике, и есть как минимум пять причин, чтобы надеть резиновые сапоги и отправиться гулять по заболоченным тропам.
Причина №1: прогуляться по одному из самых древних болот Европы
Прогуляться по одному из самых древних болот Европы – первая причина приехать в республиканский заказник. Ковбойская шляпа и рюкзак за спиной – Касю Казаченок называют «хранительницей болота». Она знает на Ельне каждую травинку. Говорит, что в мире известно 300 видов мха, в Ельне можно увидеть 30: бурый, красный, зеленый, обманчивый, кукушкин лен и другие.
Как такового корня у мха нет. Можно оторвать немного растения, а потом просто вдавить его в землю – и мох приживется. Каждый год отмирает сантиметр, и образуется торф. А еще сфагнум хорошо впитывает воду. Ее запас в болоте на Ельне – почти полмиллиарда кубов. Жидкости больше на темно-зеленых участках.
Вокруг карликовые березы и сосны-бонсай. Идти непросто: ноги проваливаются в мох. Но оно того стоит – открываются потрясающие пейзажи.
Доказано, что один гектар болота очищает в 20 раз больше воздуха, чем лес, поэтому белорусские топи и называют «легкими Европы». У некоторых даже голова может закружиться от переизбытка кислорода. Но не у Каси.
«Мне болото и здоровье дает, и силы. Я здесь чувствую энергетику очень хорошую. И еще собираю и грибы, и ягоды», – говорит женщина.
Причина №2: полакомиться вкуснейшей клюквой
Полакомиться полезной клюквой – вторая причина приехать в заказник. Бордовые бусины разбросаны повсюду. Местные жители за день могут и килограммов 40 насобирать. На Ельне самые большие запасы клюквы в Беларуси. Каждую осень в Миорах – ближайшем районном центре – проходит праздник, посвященный этой ягоде, с песнями, танцами и, конечно, ярмаркой. Миоры называют клюквенной столицей Беларуси.
Местные сборщики рассказывают, что клюква может храниться до трех лет. Для этого ее нужно просто залить водой и спрятать в прохладном месте. Но чаще из ягод делают варенье. Рецепт одной из женщин на ярмарке: клюква, лимон, апельсин и сахар, можно добавить немного меда. В меру кисло, в меру сладко – очень вкусно.
Клюква по-белорусски – это «журавины». Считается, что цветущая ягода похожа на журавля. И если клюквы на Ельне тонны, то журавлей – тысячи.
Причина № 3: понаблюдать за изящными серыми журавлями
Осень на Ельне – сезон наблюдения за серыми журавлями. Тысячи пернатых делают здесь остановку перед длинным перелетом в теплые страны. Увидеть этих величественных птиц – третья причина приехать в заказник.
Журавли – птицы пугливые, подходить к ним близко нельзя. Поэтому туристы используют подзорные трубы или бинокли. У журавлиной осторожности есть причины: гнезда они вьют на земле, а птенцы постоянно ходят за родителями. Потому птицы никого близко не подпускают. Ночуют журавли на болоте, а днем прилетают подкрепиться на здешние поля.
Один автобус с туристами сменяет другой, и так каждый выходной день, а иногда и в будни. Увидеть птиц можно, пока земля не промерзнет. Это знак для журавлей: пора улетать.
Журавль – крупная птица. При росте больше метра некоторые весят около шести килограммов, а размах крыльев достигает двух метров. Взлететь с места птица не может – необходимо разогнаться.
«Если гибнет кто-то из партнеров, то может создаться новая пара. Но орнитологи говорят, что эта пара будет не настолько устойчива. Первая любовь – она и есть первая любовь», – говорит директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня» Иван Борок.
Причина №4: попробовать целебный вересковый мед
На Ельне большие заросли вереска. Ценное растение используют для лечения простуды, гастрита, кожных заболеваний, а пчелы любят его нектар. Попробовать вересковый мед – четвертая причина приехать в заказник.
За свои целебные свойства вересковый мед ценится очень высоко. Вкус интересный, необычный, с горчинкой. По словам пасечника, вересковый мед – единственный, в котором содержится до 2% белка. И этот белок придает ему желеобразную консистенцию. Поэтому сбор верескового меда особенно трудоемкий, просто так в медогонке он не откачивается.
«Я в течение суток грею рамки, чтобы температура была 28-30 градусов. Потом вскрываешь, потом валиком с шипами», – отмечает Крокос.
Причина №5: посетить живописные водопады на реке Вяте
Беларусь называют «синеокой» из-за большого количества озер. Немногие знают, что в стране есть и водопады. Один из самых красивых и больших находится на реке Вята.
К водопаду ведет брусчатка начала ХХ века. Туристы, которые любят уединенные живописные места, приезжают в это место в любую погоду. Летом – искупаться, осенью и зимой – прогуляться и сделать красивые фотографии. Туристы едут и из других стран.
Водопад на реке Вята служил людям вплоть до 1960-х годов, местная гидроэлектростанция питала несколько деревень. Сейчас это место стало достопримечательностью.
Болото – по-настоящему живой организм, который дарит чистый воздух, ягоды и море впечатлений. Люди должны отвечать взаимностью: беречь его, а главное – навещать болото. Ведь если не увидеть журавлей и не попробовать клюкву, можно пропустить всю осень.
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Прогуляться по древнему болоту и попробовать целебный вересковый мед: пять причин побывать в белорусской Ельне
Болотный массив представляет собой уникальную древнюю экосистему на территории 20 тысяч гектаров.
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