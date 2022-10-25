Прогуляться по древнему болоту и попробовать целебный вересковый мед: пять причин побывать в белорусской Ельне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бескрайнее и древнее, старше египетских пирамид и больше некоторых европейских стран; дом для тысяч птиц; источник пресной воды и торфа; «легкие Европы» – все это о болотном массиве Ельня, раскинувшемся на территории около 20 тысяч гектаров между Западной Двиной и ее притоком Дисной. Находится он в Беларуси, в одноименном республиканском ландшафтном заказнике, и есть как минимум пять причин, чтобы надеть резиновые сапоги и отправиться гулять по заболоченным тропам.

Причина №1: прогуляться по одному из самых древних болот Европы

Прогуляться по одному из самых древних болот Европы – первая причина приехать в республиканский заказник. Ковбойская шляпа и рюкзак за спиной – Касю Казаченок называют «хранительницей болота». Она знает на Ельне каждую травинку. Говорит, что в мире известно 300 видов мха, в Ельне можно увидеть 30: бурый, красный, зеленый, обманчивый, кукушкин лен и другие.

Как такового корня у мха нет. Можно оторвать немного растения, а потом просто вдавить его в землю – и мох приживется. Каждый год отмирает сантиметр, и образуется торф. А еще сфагнум хорошо впитывает воду. Ее запас в болоте на Ельне – почти полмиллиарда кубов. Жидкости больше на темно-зеленых участках.

Вокруг карликовые березы и сосны-бонсай. Идти непросто: ноги проваливаются в мох. Но оно того стоит – открываются потрясающие пейзажи.

«Некоторые туристы есть боятся, – смеется Кася. – Чуть-чуть начинает колыхаться трясина – все, за руку веду, боятся, что провалятся. Одна так бежала, провалилась одной ногой, а потом второй. Из сапог выпрыгнула и побежала в носках».

Доказано, что один гектар болота очищает в 20 раз больше воздуха, чем лес, поэтому белорусские топи и называют «легкими Европы». У некоторых даже голова может закружиться от переизбытка кислорода. Но не у Каси.

«Мне болото и здоровье дает, и силы. Я здесь чувствую энергетику очень хорошую. И еще собираю и грибы, и ягоды», – говорит женщина.

Причина №2: полакомиться вкуснейшей клюквой

Полакомиться полезной клюквой – вторая причина приехать в заказник. Бордовые бусины разбросаны повсюду. Местные жители за день могут и килограммов 40 насобирать. На Ельне самые большие запасы клюквы в Беларуси. Каждую осень в Миорах – ближайшем районном центре – проходит праздник, посвященный этой ягоде, с песнями, танцами и, конечно, ярмаркой. Миоры называют клюквенной столицей Беларуси.

Местные сборщики рассказывают, что клюква может храниться до трех лет. Для этого ее нужно просто залить водой и спрятать в прохладном месте. Но чаще из ягод делают варенье. Рецепт одной из женщин на ярмарке: клюква, лимон, апельсин и сахар, можно добавить немного меда. В меру кисло, в меру сладко – очень вкусно.

На «клюквенном празднике» в каждом подворье свои блюда из этой ягоды. Рецепты передаются из поколения в поколение. Здесь можно полакомиться морсом, настойкой, шарлоткой с яблоками и клюквой, пирожками, в 2022 году фирменное блюдо – блинчики с творогом и клюквой.

Клюква по-белорусски – это «журавины». Считается, что цветущая ягода похожа на журавля. И если клюквы на Ельне тонны, то журавлей – тысячи.

Причина № 3: понаблюдать за изящными серыми журавлями

Осень на Ельне – сезон наблюдения за серыми журавлями. Тысячи пернатых делают здесь остановку перед длинным перелетом в теплые страны. Увидеть этих величественных птиц – третья причина приехать в заказник.

Журавли – птицы пугливые, подходить к ним близко нельзя. Поэтому туристы используют подзорные трубы или бинокли. У журавлиной осторожности есть причины: гнезда они вьют на земле, а птенцы постоянно ходят за родителями. Потому птицы никого близко не подпускают. Ночуют журавли на болоте, а днем прилетают подкрепиться на здешние поля.

Один автобус с туристами сменяет другой, и так каждый выходной день, а иногда и в будни. Увидеть птиц можно, пока земля не промерзнет. Это знак для журавлей: пора улетать.

Журавль – крупная птица. При росте больше метра некоторые весят около шести килограммов, а размах крыльев достигает двух метров. Взлететь с места птица не может – необходимо разогнаться.

В Беларуси журавли занесены в Красную книгу. В древности считалось, что убить эту птицу, значит обречь себя на одиночество. Сами же журавли создают крепкие семьи и обычно – на всю жизнь.

«Если гибнет кто-то из партнеров, то может создаться новая пара. Но орнитологи говорят, что эта пара будет не настолько устойчива. Первая любовь – она и есть первая любовь», – говорит директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня» Иван Борок.

Причина №4: попробовать целебный вересковый мед

На Ельне большие заросли вереска. Ценное растение используют для лечения простуды, гастрита, кожных заболеваний, а пчелы любят его нектар. Попробовать вересковый мед – четвертая причина приехать в заказник.

«Чем темнее мед, тем больше в нем содержится всяких полезных для человека веществ. Вересковый мед полезен при заболеваниях мочеполовой системы, он мочегонный, нервы успокаивает. Заснуть не можете – чайную ложечку под язык, и сон приходит», – расписывает свою продукцию пасечник Александр Крокос.

За свои целебные свойства вересковый мед ценится очень высоко. Вкус интересный, необычный, с горчинкой. По словам пасечника, вересковый мед – единственный, в котором содержится до 2% белка. И этот белок придает ему желеобразную консистенцию. Поэтому сбор верескового меда особенно трудоемкий, просто так в медогонке он не откачивается.

«Я в течение суток грею рамки, чтобы температура была 28-30 градусов. Потом вскрываешь, потом валиком с шипами», – отмечает Крокос.

Причина №5: посетить живописные водопады на реке Вяте

Беларусь называют «синеокой» из-за большого количества озер. Немногие знают, что в стране есть и водопады. Один из самых красивых и больших находится на реке Вята.

К водопаду ведет брусчатка начала ХХ века. Туристы, которые любят уединенные живописные места, приезжают в это место в любую погоду. Летом – искупаться, осенью и зимой – прогуляться и сделать красивые фотографии. Туристы едут и из других стран.

Водопад – детище рук человека, а не природы. В начале прошлого века недалеко отсюда была картонная фабрика. Построили плотину, чтобы вырабатывать электроэнергию для предприятия. Позднее на реке поставили водяную мельницу. Мука пользовалась спросом во всей округе, трудиться на мельнице мечтали многие – сотрудникам платили высокую зарплату.

Водопад на реке Вята служил людям вплоть до 1960-х годов, местная гидроэлектростанция питала несколько деревень. Сейчас это место стало достопримечательностью.

Болото – по-настоящему живой организм, который дарит чистый воздух, ягоды и море впечатлений. Люди должны отвечать взаимностью: беречь его, а главное – навещать болото. Ведь если не увидеть журавлей и не попробовать клюкву, можно пропустить всю осень.