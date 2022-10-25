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Депутаты Союзного государства обсудили программу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Программу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС обсудили на заседании в Минске. Там прошла встреча парламентариев Беларуси и России.

«Чернобыльская программа долгосрочная. Последствия аварии еще 150 лет будут преследовать жителей, проживающих на этих территориях. Нужно и дальше разрабатывать научные подходы, осуществлять практическую реализацию (проектов)», – отметил председатель Комиссии Парламентского собрания Николай Васильков.

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Парламентарии Союзного государства планируют экономически развивать территории, пострадавшие от катастрофы, а также организовать медпомощь и оздоровление жителей этих регионов.

На встрече обсудили разработку и других союзных программ. В повестке – развитие гидрометеорологической безопасности России и Беларуси и вопросы экологии, а именно унификация законодательства стран в области обращения с отходами.

«У нас есть ряд нерешенных вопросов по трансграничным перевозкам вторичного сырья. Это картон, металлолом и прочее – то, из чего мы можем создать новый продукт. Эти вопросы касаются нормативных документов, которые не позволяют быстро реагировать обеим странам при перемещении вторичного сырья», – заявил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Николай Валуев.

В рамках экологической темы депутаты обсудили концепцию Союзного фестиваля «Рыбалка без границ».



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Теги: Минск
 
 
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Парламентарии планируют экономически развивать территории, пострадавшие от катастрофы, а также организовать медпомощь и оздоровление жителей этих регионов.
 
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