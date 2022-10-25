Депутаты Союзного государства обсудили программу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Программу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС обсудили на заседании в Минске. Там прошла встреча парламентариев Беларуси и России.

«Чернобыльская программа долгосрочная. Последствия аварии еще 150 лет будут преследовать жителей, проживающих на этих территориях. Нужно и дальше разрабатывать научные подходы, осуществлять практическую реализацию (проектов)», – отметил председатель Комиссии Парламентского собрания Николай Васильков.