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Депутаты Союзного государства обсудили программу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС
25.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Программу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС обсудили на заседании в Минске. Там прошла встреча парламентариев Беларуси и России.
«Чернобыльская программа долгосрочная. Последствия аварии еще 150 лет будут преследовать жителей, проживающих на этих территориях. Нужно и дальше разрабатывать научные подходы, осуществлять практическую реализацию (проектов)», – отметил председатель Комиссии Парламентского собрания Николай Васильков.
На встрече обсудили разработку и других союзных программ. В повестке – развитие гидрометеорологической безопасности России и Беларуси и вопросы экологии, а именно унификация законодательства стран в области обращения с отходами.
В рамках экологической темы депутаты обсудили концепцию Союзного фестиваля «Рыбалка без границ».
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Парламентарии планируют экономически развивать территории, пострадавшие от катастрофы, а также организовать медпомощь и оздоровление жителей этих регионов.
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