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Цены на импортные лекарства в Беларуси будут формировать по-новому: в зависимости от курса валют

25.10.2022 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Цены на импортные лекарства в Беларуси будут формировать по-новому: в зависимости от курса валют
Фото: vyksavkurse.ru

Александр Лукашенко подписал Указ № 380, которым внесены изменения в Указ № 366 от 11 августа 2005 года «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику». Это повлияет на бизнес, который связан с торговлей лекарствами и другими медицинскими товарами.

Документом установлены единые подходы к переоценке импортных медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства. А именно закреплена обязанность импортеров корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют.

Указ принят в целях совершенствования ценовой политики на рынке медицинских товаров и направлен на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Александр Лукашенко подписал Указ № 380, которым внесены изменения в Указ № 366 от 11 августа 2005 года «О формировании цен на лекарственные средства, изделия...
 
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