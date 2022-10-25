Цены на импортные лекарства в Беларуси будут формировать по-новому: в зависимости от курса валют

Источник материала: ProBusiness

Александр Лукашенко подписал Указ № 380 , которым внесены изменения в Указ № 366 от 11 августа 2005 года «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику». Это повлияет на бизнес, который связан с торговлей лекарствами и другими медицинскими товарами.

Документом установлены единые подходы к переоценке импортных медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства. А именно закреплена обязанность импортеров корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют.

Указ принят в целях совершенствования ценовой политики на рынке медицинских товаров и направлен на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения.

Читайте также