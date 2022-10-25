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Цены на импортные лекарства в Беларуси будут формировать по-новому: в зависимости от курса валют
25.10.2022 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Александр Лукашенко
Документом установлены единые подходы к переоценке импортных медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства. А именно закреплена обязанность импортеров корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют.
Указ принят в целях совершенствования ценовой политики на рынке медицинских товаров и направлен на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения.
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