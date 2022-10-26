С мятой, клюквой и апельсином: в Беларуси экспериментируют со вкусами кваса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На прилавках Беларуси все чаще можно встретить необычный квас - со вкусами мяты, апельсина, вишни или клюквы. В этом году напиток стал одним из самых популярных в стране. Растет не только ассортимент, но и производство кваса. Как его производят и куда экспортируют, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Это клюквенный вкус. Чувствуются нотки брожения, солода, яркий аромат клюквы и характерные для клюквы терпкость и кислинка», – говорит менеджер по разработке новых продуктов Валерий Бурблис.

А еще со вкусом нового года, то есть вишни и корицы, мяты, спелого апельсина или березового сока. Такие рецептуры специально разработали для молодежи. Натуральный квас полезнее любой привычной газировки, уверяют технологи.

«Исконно в квасе гораздо меньше сахара по сравнению с популярными газированными напитками – от 20 до 40%. Потребители хотят пробовать новое, хотят побаловать себя разными вкусами и необычными сочетаниями, и мы стараемся соответствовать этому тренду», – отметил Валерий Бурблис.

Дрожжи, вода и квасное сусло – основные ингредиенты. Сначала квас бродит в цистернах. У него на это около 30 часов. Рецептура и состав почти как сто лет назад.

«Квасное сусло – это жидкость, в которой в процессе приготовления растворились зерновые компоненты», – пояснил главный технолог Олег Малахов.

Светлана Молодык проверяет каждую партию кваса. Анализы делает на всех этапах производства. И тут главное, чтобы напиток не был алкогольным.

«После того как квас сбродил, проверяем его на кислотность, плотность, мутность. Фильтрованный напиток идет на розлив», – сообщила инженер-химик Светлана Молодык.

Самыми популярными у белорусов и за рубежом пока остаются классические светлый и темный квас. Он продается в магазинах Польши, Израиля, Болгарии, Германии и Литвы. Пробуют поставлять и в те страны, где вкус напитка еще не знаком.

«Например, мы сейчас осуществили первые поставки в Южную Корею. Но все-таки я думаю, что это славянский продукт. Стратегически задача номер один – это местный рынок», – сказал директор завода по производству кваса Аудриус Микшис.

Впервые квас на этом заводе сделали в 1914 году. Тогда здесь была маленькая частная фабрика.