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С мятой, клюквой и апельсином: в Беларуси экспериментируют со вкусами кваса
26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На прилавках Беларуси все чаще можно встретить необычный
«Это клюквенный вкус. Чувствуются нотки брожения, солода, яркий аромат клюквы и характерные для клюквы терпкость и кислинка», – говорит менеджер по разработке новых продуктов Валерий Бурблис.
А еще со вкусом нового года, то есть вишни и корицы, мяты, спелого апельсина или березового сока. Такие рецептуры специально разработали для молодежи. Натуральный квас полезнее любой привычной газировки, уверяют технологи.
«Исконно в квасе гораздо меньше сахара по сравнению с популярными газированными напитками – от 20 до 40%. Потребители хотят пробовать новое, хотят побаловать себя разными вкусами и необычными сочетаниями, и мы стараемся соответствовать этому тренду», – отметил Валерий Бурблис.
Дрожжи, вода и квасное сусло – основные ингредиенты. Сначала квас бродит в цистернах. У него на это около 30 часов. Рецептура и состав почти как сто лет назад.
«Квасное сусло – это жидкость, в которой в процессе приготовления растворились зерновые компоненты», – пояснил главный технолог Олег Малахов.
Светлана Молодык проверяет каждую партию кваса. Анализы делает на всех этапах производства. И тут главное, чтобы напиток не был алкогольным.
«После того как квас сбродил, проверяем его на кислотность, плотность, мутность. Фильтрованный напиток идет на розлив», – сообщила инженер-химик Светлана Молодык.
Самыми популярными у белорусов и за рубежом пока остаются классические светлый и темный квас. Он продается в магазинах Польши, Израиля, Болгарии, Германии и Литвы. Пробуют поставлять и в те страны, где вкус напитка еще не знаком.
«Например, мы сейчас осуществили первые поставки в Южную Корею. Но все-таки я думаю, что это славянский продукт. Стратегически задача номер один – это местный рынок», – сказал директор завода по производству кваса Аудриус Микшис.
Впервые квас на этом заводе сделали в 1914 году. Тогда здесь была маленькая частная фабрика.
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В этом году напиток стал одним из самых популярных в стране. Растет не только ассортимент, но и производство кваса.
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