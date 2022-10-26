ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: туманы в Беларуси, пасмурно и дождливо в Казахстане

26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву ждут теплые перспективы. Пока в российской столице плюс пять, но к концу недели температура подрастет. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Осень в Бишкеке идет по графику. Днем на улице не выше плюс 10 и сыро. Зато в домах горожан батареи становятся горячими. В столице Кыргызстана начался отопительный сезон. В первую очередь к теплу подключают школы, детские сады и больницы. Но одними из первых об этом узнали, как ни странно, автолюбители. Водители засняли, как на одном из перекрестков столицы рано утром забил 10-метровый фонтан горячей воды. Произошло повреждение теплосети, но специалисты водоканала быстро ликвидировали аварию.

Казахстан

В Казахстане пасмурно и дождливо. Только запад республики от осадков защитит антициклон. А вот к северной части подбираются морозы, утром там небольшой минус и гололедица. На юге – чуть выше плюс 10. Похолодание сказывается на здоровье. Алматинцы все чаще болеют гриппом и простудой. С начала сезона медики зарегистрировали десятки тысяч случаев ОРВИ. Чтобы защитить себя и окружающих, врачи советуют вакцинироваться, чаще проветривать помещения и носить маски в общественных местах.

Беларусь

В Беларуси сегодня до 15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Почти по всей стране туманно. Из-за плохой видимости на дорогах госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательнее. В туман стоит включить фары, увеличить дистанцию между машинами и снизить скорость. Пешеходам в такую погоду рекомендуют носить яркую одежду и использовать светоотражающие элементы. Около трети самых страшных аварий происходит в условиях ухудшенной видимости.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
С мятой, клюквой и апельсином: в Беларуси экспериментируют со вкусами кваса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2022
Mir24.TV Belarus
26.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика