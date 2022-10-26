Погода в СНГ: туманы в Беларуси, пасмурно и дождливо в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву ждут теплые перспективы. Пока в российской столице плюс пять, но к концу недели температура подрастет. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Осень в Бишкеке идет по графику. Днем на улице не выше плюс 10 и сыро. Зато в домах горожан батареи становятся горячими. В столице Кыргызстана начался отопительный сезон. В первую очередь к теплу подключают школы, детские сады и больницы. Но одними из первых об этом узнали, как ни странно, автолюбители. Водители засняли, как на одном из перекрестков столицы рано утром забил 10-метровый фонтан горячей воды. Произошло повреждение теплосети, но специалисты водоканала быстро ликвидировали аварию.

Казахстан



В Казахстане пасмурно и дождливо. Только запад республики от осадков защитит антициклон. А вот к северной части подбираются морозы, утром там небольшой минус и гололедица. На юге – чуть выше плюс 10. Похолодание сказывается на здоровье. Алматинцы все чаще болеют гриппом и простудой. С начала сезона медики зарегистрировали десятки тысяч случаев ОРВИ. Чтобы защитить себя и окружающих, врачи советуют вакцинироваться, чаще проветривать помещения и носить маски в общественных местах.



Беларусь

В Беларуси сегодня до 15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Почти по всей стране туманно. Из-за плохой видимости на дорогах госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательнее. В туман стоит включить фары, увеличить дистанцию между машинами и снизить скорость. Пешеходам в такую погоду рекомендуют носить яркую одежду и использовать светоотражающие элементы. Около трети самых страшных аварий происходит в условиях ухудшенной видимости.