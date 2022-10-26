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Погода в СНГ: туманы в Беларуси, пасмурно и дождливо в Казахстане
26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москву ждут теплые перспективы. Пока в российской столице плюс пять, но к концу недели температура подрастет. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Осень в Бишкеке идет по графику. Днем на улице не выше плюс 10 и сыро. Зато в домах горожан батареи становятся горячими. В столице Кыргызстана начался отопительный сезон. В первую очередь к теплу подключают школы, детские сады и больницы. Но одними из первых об этом узнали, как ни странно, автолюбители. Водители засняли, как на одном из перекрестков столицы рано утром забил 10-метровый фонтан горячей воды. Произошло повреждение теплосети, но специалисты водоканала быстро ликвидировали аварию.
Казахстан
В Беларуси сегодня до 15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Почти по всей стране туманно. Из-за плохой видимости на дорогах госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательнее. В туман стоит включить фары, увеличить дистанцию между машинами и снизить скорость. Пешеходам в такую погоду рекомендуют носить яркую одежду и использовать светоотражающие элементы. Около трети самых страшных аварий происходит в условиях ухудшенной видимости.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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