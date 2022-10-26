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Как быстро восстановиться после травмы? Белорусские спортсмены применяют инновационные методы лечения

26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спортсмены после травмы теперь восстанавливаются новыми экспресс-методами. Об эффективных медицинских процедурах расскажет корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Он всего лишь прокатился на электроскутере после тренировки. Теперь у пятиборца Полозкова травма. Впереди долгое восстановление после переломов костей стопы.

«По мере того, как травма заживала, был предложен сначала один комплекс процедур, потом второй – ЛФК, в дальнейшем я еще обращусь к третьему. Современное пятиборье подразумевает нагрузку на все группы мышц, поэтому мы баланс держим во всем теле», – сказал член национальной команды Беларуси по современному пятиборью, участник летних Олимпийских игр Илья Полозков.

Травма же Станислава ожидаемая. И такое у спортсменов тоже бывает. Проблемы с тазобедренным суставом были и на соревнованиях. А в конце сезона сустав прооперировали.

«Я хожу, это уже очень хорошо. Не хромаю. Ходить начал буквально через полтора месяца. Мышцы еще были неокрепшие, связки. А сейчас вполне уже», – делится лидер национальной команды Беларуси по фристайлу, участник Олимпийских игр Станислав Гладченко.

В медкарточке атлета магниты и лазер. Гиалоурановую кислоту колют в сустав, в него же закачивают плазму из крови. В одном зале с травмированными спортсменами и те, кто пришел на профилактику.

«У нас был достаточно длительный тяжелый сезон. В конце сезона уже полезли наружу мелкие травмы. После сезона было принято решение залечить их, чтобы войти в следующий сезон», – сказал член национальной команды Беларуси по гребле на каноэ Иван Потапенко.

Со старыми травмами Иван разбирается с инструктором по ЛФК. А после восстановления спортсмен приступит к тренировкам.

«Методики с высокопольными магнитными излучениями, высокодозными лазерными излучениями носят характер экспресс-методик. За короткое время можно получить необходимый эффект», – отметила директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная.

На реабилитацию после травм в среднем уйдет около полугода. Восстановительные сборы проводят сразу для всей команды.

«Нет надобности ехать в другую страну, чтобы получить какую-то медицинскую или реабилитационную помощь для спортсмена. Мы отличаемся индивидуальным подходом, более тщательным и внимательным отношением. У нас нет стандартных протоколов даже для двух одинаковых спортсменов», – сказала Ирина Малеваная.

Самые травмоопасные виды спорта – игровые и единоборства. Лечить атлетов начинают уже в день получения травмы. Так гематом и отеков меньше и можно избежать воспаления.



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Самые травмоопасные виды спорта – игровые и единоборства. Лечить атлетов начинают уже в день получения травмы.
 
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