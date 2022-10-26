Международный канал поставки наркотиков перекрыли таможенники Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

77 килограммов гашиша во время досмотра машины обнаружили брестские таможенники на пункте пропуска «Брест». Они хотели провезти наркотики из Европейского союза в Россию через Беларусь, сообщает «МИР 24».

95 брикетов с наркотиками были спрятаны в тайнике между полом и днищем автомобиля. Машиной управлял 47-летний житель Бреста. Правоохранители выяснили, что мужчина входит в организованную преступную группу, там же состоит и неоднократно судимый житель Гомеля, его сын и друг сына.

«По месту жительства задержанных обнаружено 47 тысяч евро, 135 тысяч российских рублей, наркотическое средство марихуана, поддельные документы на имя гражданина Литвы, вакуумный упаковщик с полимерными пакетами к нему. Проведены мероприятия на территории Российской Федерации, в результате которых в Санкт-Петербурге задержаны участники международной преступной группы. Изъяты наркотические средства и около 800 тысяч долларов США, полученные преступным путем», – сообщил начальник Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестской области Артур Королев.

Организаторы и участники преступной группы задержаны. Возбуждены уголовные дела.