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Международный канал поставки наркотиков перекрыли таможенники Беларуси
26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
77 килограммов гашиша во время досмотра машины обнаружили брестские таможенники на пункте пропуска «Брест». Они хотели
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«По месту жительства задержанных обнаружено 47 тысяч евро, 135 тысяч российских рублей, наркотическое средство марихуана, поддельные документы на имя гражданина Литвы, вакуумный упаковщик с полимерными пакетами к нему. Проведены мероприятия на территории Российской Федерации, в результате которых в Санкт-Петербурге задержаны участники международной преступной группы. Изъяты наркотические средства и около 800 тысяч долларов США, полученные преступным путем», – сообщил начальник Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестской области Артур Королев.
Организаторы и участники преступной группы задержаны. Возбуждены уголовные дела.
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Организаторы и участники преступной группы задержаны.
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