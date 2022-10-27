Законопроект о Всебелорусском народном собрании могут рассмотреть в этом году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Законопроект о Всебелорусском народном собрании может быть рассмотрен парламентариями уже в этом году, заявил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко на встрече с участниками Республиканского совета по исторической политике, передает «МИР 24».

«Хотел бы отметить, что на площадке Палаты представителей законопроект был тщательно доработан, неоднократно обсуждался специалистами, юристами, обществоведами. Доложен главе государства», – заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко Республики Беларусь.

Всебелорусское народное собрание будет состоять из не менее 1200 человек. Туда войдут представители законодательной, исполнительной власти и гражданского общества. По новой Конституции народному вече передано немало политических решений. Там смогут принимать программы социально-экономического развития, концепцию национальной безопасности. Законопроект находится в высокой степени готовности. Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение. Свои предложения белорусы могут оставить в электронном виде на правовом портале до 2 ноября. Их учтут при доработке законопроекта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять законопроект о Всебелорусском народном собрании не позднее марта 2023 года.