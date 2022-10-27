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Погода в СНГ: в Беларуси комфортная осень, Казахстан заливают дожди

27.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый ненастный удар готовит погода нескольким регионам России. Жителей Магаданской области, Камчатки, Красноярского края и Чукотки предупредили о сильных осадках и порывах ветра до 30 метров в секунду. О погоде в других странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Метеочувствительность

Что это такое на самом деле?
Казахстан

В Казахстан прорвались дожди. Льет практически во всех областях. На севере – с переходом в снег. Там сказал свое слово и арктический холод – с утра на термометрах минус три. Яростный ливень стал настоящим бедствием для жителей Шымкента. Больше суток затапливал улицы и дворы, превратив их в одну большую лужу. Часть города осталась без света. Многих жителей потоп настиг даже в квартирах. Вода буквально стекала по стенам. В одном из домов не выдержала крыша. Сейчас спасатели ликвидируют последствия стихии.

Кыргызстан

Осень в Кыргызстане сменила настроение. Волна холода пришла в республику в компании с ненастьем. В Бишкеке столбики термометров не поднимутся выше плюс девяти. Южнее от столицы – в Нарынской области – чуть теплее. В долине Аксай осадки взяли паузу, и дикие животные вышли на прогулку. Снежный барс, бурый медведь и горные бараны Марко Поло замечены егерями. Сейчас в республике сезон охоты. Сотрудники Минприроды следят, чтобы ни одно животное не пострадало от браконьеров.

Беларусь

В Беларуси комфортная осень. В Минске плюс 12. Немного пасмурно, но дожди обойдут столицу стороной. Тех, кто любит неспешные прогулки, Березинский биосферный заповедник приглашает понаблюдать за бобрами. Это самые крупные грызуны Беларуси. В окрестностях Березины живут полторы тысячи бобров. К зиме они начинают укреплять свои жилища – хатки и норы. Используют ветки деревьев. Увидеть «речных строителей» можно со смотровой вышки.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси немного пасмурно, но дожди обойдут столицу стороной, а в Казахстане льет практически во всех областях.
 
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