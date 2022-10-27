Лукашенко назвал санкции временем возможностей для легпрома Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время возможностей – так Александр Лукашенко назвал санкционный период для легкой промышленности Беларуси. Он подчеркнул, что конкуренция сейчас значительно снизилась, а значит, появилось больше покупателей отечественных товаров, сообщает «МИР 24».

«Мы в свое время, не только по вашей вине, в целом наша вина, что мы отдали внутренний рынок непонятно кому. Сюда возили от тряпья секонд-хенд, который пользуется, как мне говорят, популярностью у населения, до брендов. У нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, там у нас была дыра. Сейчас у нас уже не так продают импорт. Так это шанс. Шанс занять вот эту нишу на нашем основном рынке – российском – и на внутреннем рынке. Если вы за это время, как другие отрасли, не подниметесь, грош вам цена», – сказал президент Беларуси.