Белорусское гражданство получили еще 355 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское гражданство с августа получили 355 человек. Это выходцы из более чем 20 стран мира. Указ о выдаче документов подписал президент Александр Лукашенко. Как получить белорусский паспорт, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Гражданин Беларуси Бушур Бозо-Алмохаммад родом из Сирии. Минск называет второй родиной. Здесь нашел жену, стал преподавать в Институте бизнеса и остался жить.

«Необычно было все, честно говоря. Помню, когда в первый раз пошел в столовую в университете что-нибудь перекусить. Запах такой специфический. Я подошел, смотрю – какая-то крупа коричневого цвета. Говорили, что это гречка. Я никогда такого не видел! Драники тоже были новым для нас. В принципе, все новое», – говорит преподаватель Бушур Бозо-Алмохаммад.

А вот украинке Наталие Локтионовой долго привыкать не пришлось. Культура, кухня и обычаи схожи. Восемь лет назад с мужем и детьми решили остаться в Беларуси. Теперь вся семья – новые граждане страны.

«Позвонили с телеканала «МИР» и сказали, что мы получили гражданство. Это был, конечно, шок, сначала не поверили», – вспоминает она.

О своем решении семья не жалеет. Говорят, жить с детьми в Беларуси спокойнее.

«Социальные есть отличия. Медицина тут бесплатная. Конечно, можно платно, можно бесплатно тут. Потом еще в школе лагеря, какие-то санатории», – добавляет Наталия Локтионова.

Спрос на белорусские паспорта высокий. За год их получили более 5,5 тысячи человек. В этот раз гражданами страны стали выходцы из Азербайджана, Армении, Германии, Литвы, Латвии, Турции.

«Органы внутренних дел продолжают получать многочисленные ходатайства иностранных граждан и лиц без гражданства о приеме в гражданство Республики Беларусь. Происходит оперативное рассмотрение и подготовка соответствующих материалов», – отмечает начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

С белорусским паспортом теперь и пятеро бывших российских спортсменов. Все показали высокие результаты на соревнованиях.