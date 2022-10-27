Изменения в ПДД вступили в силу в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С сегодняшнего дня в Беларуси вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Они помогут снизить количество аварий, а также простимулируют водителей переходить на электрокары или другой вид экотранспорта. Подробнее о том, к чему готовиться пешеходам и автомобилистам, расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Чувство парения над землей и бабочки в животе – те эмоции, ради которых Игорь Сущенко каждый день становится на моноколесо. Одной зарядки хватает на сотню километров, а разогнаться можно до 40. Однако по новым правилам ездить на одном колесе можно не более 25 километров в час.

«До 30км/час – та скорость, на которой ты можешь мгновенно среагировать при той или иной ситуации. Вы, когда двигаетесь на моноколесе, выбираете безопасную скорость. Думаете, как будете объезжать людей, чтобы не напугать их, не доставить им неудобство. Вы это планируете в голове, и вы не враг своему здоровью», – сказал инструктор по езде на моноколесах Игорь Сущенко.

Электросамокаты , гироскутеры, моноколеса, сигвеи получили общее название – средства персональной мобильности. Ездить на них можно только с 14 лет. И на дорогах все они равны пешеходам. А значит и по «зебре» теперь смогут перемещаться только в темпе прохожих.

«Мы должны двигаться по велодорожке, а при отсутствии велодорожки по пешеходной дорожке. Нельзя забывать, что, если мы двигаемся по обочине, нужен светоотражающий элемент. Желательно пересечься с водителем взглядом. Тогда вы будете уверены, что вас заметили», – пояснил Игорь Сущенко.

За рулем электромобиля Дмитрий Любенков всего месяц. Говорит, выгодно. Зарядка электрокара обходится в четыре раза дешевле заправки бензином. Да и машина шустрая. Теперь же передвигаться по городу можно будет еще быстрее. По новым правилам электромобилям разрешили ездить по полосе общественного транспорта. Вот только свободную зарядную станцию найти бывает не просто.

«Очень часто занимают бензиновые, дизельные автомобили место нашей зарядки. Теперь будем вызывать эвакуатор для того, чтобы нам можно было осуществить зарядку автомобиля. Водители других машин должны понимать, что у нас это единственное средство, которое мы можем использовать для зарядки», – сказал владелец электромобиля Дмитрий Любенков.

Более скромной станет и водительская книжка. Список документов, которые необходимо иметь за рулем, по новым правилам сократился. Забыл страховой полис – не беда. Главное, чтобы он был оплачен.

«Современные технические средства, с которыми работает Госавтоинспекция, позволят на месте установить необходимую информацию об участнике дорожного движения только по водительскому удостоверению либо по биометрическому документу», – сообщила официальный представитель отдела ГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.

Скоростной лимит увеличили. Теперь вне населенных пунктов на легковушке, мотоцикле или небольшом грузовике можно ехать 120 километров в час. Но смотреть нужно в оба. Появятся и новые дорожные знаки. К примеру, начало и окончание контроля средней скорости движения, а также знак контроля выполнения требований ПДД.