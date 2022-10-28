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Белорусам разъяснили постановление о регулировании цен
28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило белорусам постановление о регулировании цен, передает «МИР 24».
Жители активно обращаются с вопросами по горячей линии и в онлайн-формате. Самые актуальные ответы детально разбирают и публикуют на сайте ведомства. Например, товары роскоши и ювелирные изделия не попадают под госрегулирование. Цветочные сезонные тоже. Также продавцам раъяснили, как формировать цену на остатки продукции и ее новые поступления. Снято недопонимание и по фасовке.
«Регламентирован порядок фасовки товаров, когда товар фасуется либо у импортера, либо в оптово-розничном звене. В таком случае фактические расходы на фасовку (это расходы на упаковку, заработная плата рабочих и амортизация) могут добавляться к розничной цене. Но обращаем внимание, что в этом случае могут добавляться только фактически понесенные расходы», – пояснил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.
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Жители активно обращаются с вопросами по горячей линии и в онлайн-формате.
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