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Казахстан планирует расширить экспорт товаров на рынок Беларуси
28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан и Беларусь готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях, сообщил премьер-министр Казахстана
По словам Смаилова, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является промышленная кооперация. На данный момент совместно запущено семь проектов с созданием 1,5 тысячи рабочих мест, еще два проекта находятся на стадии реализации. Смаилов считает важным не снижать эффективность этой работы.
Головченко, в свою очередь, отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, товарно-молочных комплексов в Казахстане по технологиям Беларуси. Премьер республики подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру отношений.
Главы правительств также обсудили перспективы увеличения объема взаимного товарооборота и отметили, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на 20%.
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Эту тему премьер-министры двух стран обсудили в ходе встречи в рамках Совета глав правительств СНГ в Астане.
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