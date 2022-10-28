ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казахстан планирует расширить экспорт товаров на рынок Беларуси

28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан и Беларусь готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

По словам Смаилова, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является промышленная кооперация. На данный момент совместно запущено семь проектов с созданием 1,5 тысячи рабочих мест, еще два проекта находятся на стадии реализации. Смаилов считает важным не снижать эффективность этой работы.

Головченко, в свою очередь, отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, товарно-молочных комплексов в Казахстане по технологиям Беларуси. Премьер республики подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру отношений.

Главы правительств также обсудили перспективы увеличения объема взаимного товарооборота и отметили, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на 20%.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту тему премьер-министры двух стран обсудили в ходе встречи в рамках Совета глав правительств СНГ в Астане.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валютную привязку в договорах аренды можно сохранить. Но только временно и с несколькими условиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.10.2022
Mir24.TV Belarus
28.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика