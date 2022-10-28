Казахстан планирует расширить экспорт товаров на рынок Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан и Беларусь готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

По словам Смаилова, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества является промышленная кооперация. На данный момент совместно запущено семь проектов с созданием 1,5 тысячи рабочих мест, еще два проекта находятся на стадии реализации. Смаилов считает важным не снижать эффективность этой работы.

Головченко, в свою очередь, отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, товарно-молочных комплексов в Казахстане по технологиям Беларуси. Премьер республики подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру отношений.

Главы правительств также обсудили перспективы увеличения объема взаимного товарооборота и отметили, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на 20%.