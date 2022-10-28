Погода в СНГ: Казахстан накрыла волна холода, октябрь в Беларуси теплее обычного

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снег откроет сезон в Москве в ночь на понедельник. Температура опустится до нуля градусов, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Волна холода в Казахстане расправилась с остатками тепла. Сегодня в стране полный пасмурный набор: метель, сильный ветер и гололед. В южных областях картину ненастья дополняет туман. Из-за плохой видимости в горах Алматы заблудились двое туристов. Путешественники не смогли найти обратную тропу из-за белой пелены, которая накрыла ущелье. Пришлось обращаться к спасателям. Благодаря геолокации туристов отыскали быстро. Специалисты просят отдыхающих быть внимательнее и аккуратнее в горах. Погода там меняется быстро.

Беларусь

Октябрь в Беларуси в этом году теплее обычного. В Минске плюс 12. А в южных областях на несколько градусов больше. Лишь на севере страны короткие дожди. В такую погоду многие отправляются в лес за грибами. Но выйти из массива могут не все. Так, накануне в Воложинском районе спасатели и волонтеры искали 87-летнего пенсионера, который заблудился в лесу. Задействовали мощные квадрокоптеры. В итоге мужчину с переохлаждением доставили в больницу.

Кыргызстан

В Бишкеке скупые осенние плюс 9. Пасмурно, но без дождя. А в горах торопит события снег. В трех областях заморозки открыли сезон. Ночью столбики термометров опускаются ниже нуля. Холодная осень – идеальное время для запуска рыбы в водоемы. Так, в Чуйской области в водохранилище выпустили полтонны карпа, сазана и амура. А всего там обитает более 20 видов рыб. Любители спортивной рыбалки говорят – сейчас неплохо клюет карась и лещ.