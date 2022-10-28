Маркетплейс цифровых решений для бизнеса доступен в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Если вы хотите вызвать такси, заказать продукты или почитать книги — вы заходите в AppStore или Google Play и скачиваете нужное приложение. Хорошая новость в том, что для решения бизнес-задач тоже есть маркетплейс с готовым софтом.

Разберемся, как это работает

Допустим, ваша компания продает и обслуживает кондиционеры. Сотрудники много лет пользуются учетной программой, бизнес расширяется, клиентов становится больше. Вы решаете «допилить» учетную программу так, чтобы в ней можно было распределять заказы, принимать звонки, генерировать бухгалтерские документы.

Решение 1. Сначала все отделы бурно обсуждают, что хотят видеть в программе, потом вы ищете разработчиков, платите деньги (или много денег). И ждёте. Иногда долго.

Получив работающую версию софта, вы можете обнаружить, что какие-то моменты вы упустили, не внесли в ТЗ и их надо доделывать. За время разработки могут измениться условия ведения бизнеса и даже «допиленный» софт со старта будет устаревшим.

Или, поработав немного в обновленной программе, команда поймет, что «интерфейс неудобный», «стадии воронок продаж неправильные», «и вообще, цвет фона должен быть зеленый». А сказать разработчикам — сделайте мне три варианта на выбор, а заплачу я за один — нельзя.

Решение 2. Вы находите готовое ПО для вашего бизнеса на Битрикс24.Маркет Плюс , пробуете разные приложения из 1500 готовых вариантов, выбираете оптимальное решение для своего бизнеса и сразу используете!

В итоге вы не тратите время и деньги на разработку и получаете не только софт, но и возможность выбрать самое подходящее вашему бизнесу готовое решение. Вы можете устанавливать разные программы, тестировать их, удалять, пробовать новые.



Полина Ганкович СЕО «1С-Битрикс"в Беларуси

«Сам по себе Битрикс24 — это программа для управления бизнесом. А цифровой маркетплейс на базе нашей платформы значительно расширяет ее базовые возможности. У бизнесов в разных отраслях есть свои особенности, и собственнику важно их учесть, выбирая софт для автоматизации. Готовые решения как раз позволяют сэкономить огромные деньги и время на кастомизации ПО, — говорит Полина Ганкович, СЕО «1С-Битрикс"в Беларуси. - Те, кто только начинает пользоваться «Битрикс24», найдут в Маркете отраслевые CRM с готовыми настройками, встроенные скрипты для отделов продаж, приложения для удобной работы с задачами, с HR-функциями — в которых уже всё продумано.

Опытным пользователям подойдут готовые решения по бизнес-процессам, документообороту, интеграции с учетными и складскими программами, платежными сервисами и даже чат-боты.

Те, кто настроен на рост бизнеса, оценят продвинутый софт по аналитике, отчетам, финансовому мониторингу. Любая компания сможет подобрать на Маркете необходимые цифровые сервисы для решения своих бизнес-задач».

Главный плюс сервиса — не нужно платить за каждую установку отдельно. Вы оплачиваете подписку Маркет Плюс и получаете возможность здесь и сейчас использовать столько приложений, сколько вам необходимо. Не нужно тратить время и деньги на разработку и интеграцию — все программы уже совместимы с Битрикс24.





Как оформить подписку на Битрикс24. Маркет Плюс?

Подписку на сервис могут оформить владельцы коммерческих тарифов Битрикс24. Для тестирования Маркета доступен бесплатный тест-драйв на 15 дней! Дальнейшая оплата подписки варьируется по стоимости от 37 до 176 бел. рублей в месяц в зависимости от тарифа облачного Битрикс24, который использует ваша компания.

А если вы еще не пользуетесь Битрикс24 — создайте его бесплатно . Активируйте Демо-режим и доступ к Маркету. Установите нужную вам отраслевую CRM или другое приложение. Оцените возможности готовых решений, удобство работы для вашего бизнеса на новом уровне и зарабатывайте больше!



