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Маркетплейс цифровых решений для бизнеса доступен в Беларуси
28.10.2022 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если вы хотите вызвать такси, заказать продукты или почитать книги — вы заходите в AppStore или Google Play и скачиваете нужное приложение. Хорошая новость в том, что для решения бизнес-задач тоже есть
Разберемся, как это работает
Допустим, ваша компания продает и обслуживает кондиционеры. Сотрудники много лет пользуются учетной программой, бизнес расширяется, клиентов становится больше. Вы решаете «допилить» учетную программу так, чтобы в ней можно было распределять заказы, принимать звонки, генерировать бухгалтерские документы.
Решение 1. Сначала все отделы бурно обсуждают, что хотят видеть в программе, потом вы ищете разработчиков, платите деньги (или много денег). И ждёте. Иногда долго.
Получив работающую версию софта, вы можете обнаружить, что какие-то моменты вы упустили, не внесли в ТЗ и их надо доделывать. За время разработки могут измениться условия ведения бизнеса и даже «допиленный» софт со старта будет устаревшим.
Или, поработав немного в обновленной программе, команда поймет, что «интерфейс неудобный», «стадии воронок продаж неправильные», «и вообще, цвет фона должен быть зеленый». А сказать разработчикам — сделайте мне три варианта на выбор, а заплачу я за один — нельзя.
Решение 2. Вы находите готовое ПО для вашего бизнеса на
В итоге вы не тратите время и деньги на разработку и получаете не только софт, но и возможность выбрать самое подходящее вашему бизнесу готовое решение. Вы можете устанавливать разные программы, тестировать их, удалять, пробовать новые.
«Сам по себе Битрикс24 — это программа для управления бизнесом. А цифровой маркетплейс на базе нашей платформы значительно расширяет ее базовые возможности. У бизнесов в разных отраслях есть свои особенности, и собственнику важно их учесть, выбирая софт для автоматизации. Готовые решения как раз позволяют сэкономить огромные деньги и время на кастомизации ПО, — говорит Полина Ганкович, СЕО «1С-Битрикс"в Беларуси. - Те, кто только начинает пользоваться «Битрикс24», найдут в Маркете отраслевые CRM с готовыми настройками, встроенные скрипты для отделов продаж, приложения для удобной работы с задачами, с HR-функциями — в которых уже всё продумано.
Главный плюс сервиса — не нужно платить за каждую установку отдельно. Вы оплачиваете подписку Маркет Плюс и получаете возможность здесь и сейчас использовать столько приложений, сколько вам необходимо. Не нужно тратить время и деньги на разработку и интеграцию — все программы уже совместимы с Битрикс24.
Как оформить подписку на Битрикс24. Маркет Плюс?
Подписку на сервис могут оформить владельцы коммерческих тарифов Битрикс24. Для тестирования Маркета доступен бесплатный тест-драйв на 15 дней! Дальнейшая оплата подписки варьируется по стоимости от 37 до 176 бел. рублей в месяц в зависимости от тарифа облачного Битрикс24, который использует ваша компания.
А если вы еще не пользуетесь Битрикс24 —
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Если вы хотите вызвать такси, заказать продукты или почитать книги - вы заходите в AppStore или Google Play и скачиваете нужное приложение. Хорошая новость в том, что для...
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